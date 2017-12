Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 120 dni Sodome je razvpito delo Markiza de Sada o štirih bogatih libertinskih oblastnežih v iskanju končne oblike spolnega zadovoljstva. Foto: Wikipedia Andre Breton je svo MAnifest nadrealizma napisal leta 1924. Foto: Wikipedia Andre Breton (1896-1966) Se je v zgodovino zapisal predvsem kot glavni ustanovitelj in vodja nadrealizma, pa tudi kritik, pisatelj in pesnik ter prevajalec poezije. Foto: Wikipedia Sorodne novice Bi imeli raje perverzni roman Markiza de Sada ali dokumente s Titanika? Dodaj v

De Sadovih 120 dni Sodome razglašenih za francoski narodni zaklad

V Franciji ostaja tudi Manifest nadrealizma Andrea Bretona

20. december 2017 ob 09:12

Pariz - MMC RTV SLO, STA

120 dni Sodome, rokopis erotične mojstrovine iz 18. stoletja Markiza de Sada, je francoska vlada razglasila za narodni zaklad, da bi na ta način preprečila njegovo prodajo na dražbi, s čimer je zagotovila, da delo ostane v Franciji.

Ob tem so francoske oblasti prav tako z istim namenom odredile še, da se iz prodaje umakne tudi Manifest nadrealizma, ki ga je Andre Breton napisal leta 1924.

Za Sodomo šest, za manifest štiri milijone evrov

Tako Sodoma kot manifest sta bila uvrščena na veliko dražbo zgodovinskih dokumentov, ki so bili v lasti francoske investicijske družbe Aristophil. Sporno družbo so pred dvema letoma zaprli, po poročanju francoske tiskovna agencija AFP pa so bili vlagatelji ob tem prikrajšani za milijardo dolarje. Za rokopis 120 dni Sodome so predvidevali, da bi na današnji dražbi hiše Aguttes lahko dosegel šest milijonov evrov, medtem ko je bil vplivni Bretonov manifest o moderni umetnosti ocenjen na štiri milijone evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kontroverzno libertinsko iskanje končne oblike spolnega zadovoljstva

Razvpito delo o štirih bogatih libertinskih oblastnežih v iskanju končne oblike spolnega zadovoljstva je Donatien Alphonse Francois de Sade, bolj znan kot Markiz de Sade, napisal na zvitku pergamenta, ki ga je pretihotapil v svojo jetniško celico v Bastilji.

Ko so zapor zavzeli ob začetku francoske revolucije 14. julija 1789, je bil slavni aristokrat osvobojen, vendar je odšel brez svojega rokopisa. De Sade je verjel, da ga je izgubil, a se je nedokončani rokopis pojavil čez nekaj desetletij. Vendar se je knjiga več kot sto let ostala neobjavljena in v Veliki Britaniji prepovedana do 50. let prejšnjega stoletja.

Primerjava s finančnim prevarantom Madoffom

Potem ko je policija razkrila, da družba deluje po piramidni shemi, je francosko sodišče je sicer zaseglo 130.000 historičnih dokumentov, ki jih je Aristophil kupil za svoje vlagatelje leta 2015. Policije je trdila še, da je ustanovitelj Gerard Lheritier vodil Ponzijevo shemo na podoben način kot finančni prevarant na Wall Streetu Bernard Madoff. Družba Aristofil je trdila, da sestavlja največjo zasebno zbirko francoskih literarnih in zgodovinskih dokumentov na svetu. Lheritiera še vedno preiskujejo sodniki, čeprav njegov zagovornik Francis Triboulet trdi, da je primerjava z Madoffom in shemo za hitro obogatitev, poimenovano po italijanskem priseljencu v ZDA Charlesu Ponziju, zavajajoča.

Družba je "prodala verodostojne rokopise"

Lheritier je zvitek pergamenta, na katerega je de Sade napisal 120 dni Sodome, kupil leta 2014 za 6,1 milijona evrov ter ga prodal Aristophilu za 12,5 milijona evrov. Kot vztraja, bi njegova prava vrednost na dražbi zdaj znašala okrog 17,5 milijona evrov. "Madoff in Ponzi sta prodala zrak, Aristofil pa je prodal verodostojne rokopise," je še dejal njegov zagovornik. "Vsi govorijo o Aristofilovi 'prevari', hkrati pa pravijo, da je to najprestižnejša zbirka na svetu," je dodal odvetnik.

Dražbar Claude Aguttes, ki pripravlja prodaje Aristophilovih rokopisov, je povedal, da je francosko ministrstvo za kulturo obljubilo, da bo deli Sada in Bretona kupilo po "mednarodnih tržnih cenah", še poroča AFP.

P. G.