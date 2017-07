Deadpool na čelu filmov, ki so šli ljudem najbolj v nos

Preklinjanje, spolnost in nasilje

19. julij 2017 ob 12:37

Deadpool - strašno nasilni, neskesano vulgarni in, za marsikoga, neznansko duhoviti zamaskirani superjunak - je bil na čelu filma, zaradi katerega so se Britanci lani največkrat pritožili pristojnim organom.

Svoje redno letno poročilo je pred kratkim obelodanil Britanski odbor za filmsko klasifikacijo, telo, ki ocenjuje primernost filmov za mladoletne gledalce in jim prilepi cenzorske oznake. Lani so našteli kar 51 pritožb na račun Marvelove uspešnice Deadpool. Niti ne preveč tesno za petami ji je sledil kritiško veliko manj hvaljeni Odred odpisanih (30 pritožb), na tretjem mestu pa Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke (20 pritožb).

Avtorji poročila so bili zato prisiljeni zagovarjati odločitev, da je bil Deadpool v britanskih kinematografih dostopen vsem gledalcem nad 15. letom (meje niso dvignili na 18 let, kot ponekod drugod). Strinjajo se, da je nasilje v filmu "hudo in pogosto krvavo", da pa se v večini primerov "odvije v hitrih akcijskih prizorih, brez osredotočanja na podrobnosti".

Skoraj vse seksualno obarvane replike so "v obliki komičnih besednih obratov ali dvoumnosti", ugotavlja poročilo, ki se sicer strinja s pritožbami, da je v filmu ogromno preklinjanja - a v resnici ni zgornje omejitve, koliko kletvic je lahko v filmu s cenzorsko oznako 15.

Pritožbe na račun Odreda odpisanih, tolpe zlikovcev pod okriljem DC Comics, so šle v drugo smer: večino ljudi je zmotilo to, da je imel film cenzorsko oznako 15 in si ga mlajši otroci zato niso mogli ogledati.

Dom gospodične Peregrine za nenavadne otroke je bil, tako trdijo pritožbe, veliko preveč strašljiv za cenzorsko oznako 12. Odpor priznava, da se v filmu sicer res pojavi pošast, ki žre človeške oči, ampak prizori z njo so "redki", "fantazijski kontekst zgodbe pa zmanjša njihovo intenziteto".

Še posebej razburljivo leto

V skupnem seštevku je na račun Deadpoola pricurljalo več pritožb kot leto prej na račun najbolj spodbijanega filma. V letu 2015 je bila to bondiada Spectre, ki je nič hudega sluteče gledalce šokirala s prizorom iztikanja oči.

