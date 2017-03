Dediči zahtevajo vrnitev enega ključnih del Kandinskega, zaplenjenega v času nacizma

Slika Barvito življenje iz leta 1907

9. marec 2017 ob 17:01,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 17:22

New York - MMC RTV SLO

Slika Barvito življenje, ki jo je leta 1907 naslikal Vasilij Kandinski, zadnjih 45 let visi v münchenskem muzeju Lenbachhaus, zdaj pa jo dediči nekdanjega lastnika zahtevajo nazaj.

S tempero naslikano delo, ki v izvirniku nosi naslov La Vie mélangée, je bilo nekoč v lasti judovske zbirateljske družine Lewenstein. "Slika je bila zakonitim lastnikom v nasprotju z mednarodnim pravom odvzeta leta 1940," je New York Times v petek navajal tožbo, ki je bila vložena na sodišču na Manhattnu.

Družina Lewenstein, ki je živela na Nizozemskem, je sliko leta 1938 prepustila muzeju v Amsterdamu v hrambo, preden je pobegnila pred nacisti v ZDA. Muzejsko osebje je nato brez dovoljenja družine sliko prodalo in tako se je začela njena pot menjavanja več lastnikov. Nazadnje jo je leta 1972 kupila bavarska banka BayernLB in jo posodila muzeju Lenbachhaus, poroča DPA.

Obujena prizadevanja za vrnitev slike

Na možnost, da gre za v nacistični akciji leta 1940 zaplenjeno umetnino, so prvič postali pozorni nizozemski raziskovalci leta 2004. Pred dvema letoma so se nato dediči Lewensteinov obrnili na BayernLB, da bi jim vrnili to stvaritev Vasilija Kandinskega, vendar so takrat dobili negativen odgovor.

Tožniki zdaj trdijo, da bi banka morala vedeti, da je šlo za ukradeno umetnino. "Nakup slike je organiziral Lenbachhaus, ki ima možnost, da razišče njen izvor in ugotovi, ali je verjetno, da so jo zaplenili nacisti."

Kot še navaja New York Times, je predstavnik banke dejal, da je "BayernLB izrazil željo, da slika še vedno ostane dostopna javnosti v Lenbachhausu."

Slika Barvito življenje v velikosti 130 × 162,5 cm velja za eno ključnih del Kandinskega, opisujejo pa jo kot živopisno himno ruskim tradicijam in s tem kot nasprotje duhu časa prizadevanj carja in ruske elite, ki so se takrat ozirali k zahodni kulturi.

P. G.