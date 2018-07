Deklica s strunami zdaj še z lovoriko: v Novem Sadu nagrajena koprodukcija ljubljanske Drame

Nagrada za slovensko-makedonsko koprodukcijo

3. julij 2018 ob 17:51

Novi Sad - MMC RTV SLO, STA

Predstava Deklica s strunami, sicer ustvarjena v koprodukciji SNG Drama Ljubljana in Moving Music Theatre iz Bitole v Makedoniji, je prejela nagrado na mednarodnem festivalu alternativnega in novega gledališča Infant v Novem Sadu.

Uprizoritev Deklica s strunami je režiral Marjan Nečak, ki je besedilo zanjo ustvaril z Majo Hrgović in Ano Buntesko po pravljici Deklica z vžigalicami Hansa Christiana Andersena. V predstavi igrata Barbara Cerar in Uroš Fürst, prek posnetka pa sodeluje tudi Branko Šturbej. Na 45. izvedbi tega novosadskega festivala so ji podelili nagrado za najizvirnejšo raziskavo enega od segmentov gledališkega jezika.

Opera o violinistki za sodobne dni

Deklica s strunami je sodobna dramska opera o violinistki, ki potuje z vlakom po Evropi. Med vožnjo in na postajah se izriše zgodba njenega življenja; od deklice, ki je hotela postati vrhunska glasbenica, pa je oče zapravil denar za njeno šolanje, do starke, ki še zmeraj išče svoj prostor pod evropskim nebom, potem ko je vse življenje preživela kot ulična glasbenica.

Na slovenskih tleh je bila predstava na ogled na letošnjem Drama festivalu, septembra bo še premiera v Mali drami.

Novosadski festival Infant, katerega tema je letos bila Nova gledališka paradigma, predstavlja edinstveno kombinacijo nenavadne gledališke interpretacije, neklasičnega pristopa k delovanju igralskega izraza in sodobnega gledališkega jezika. Na letošnji izvedbi festivala, ki je tokrat potekal med 25. junijem in 2. julijem, je sodelovalo 11 predstav iz Francije, Izraela, Španije, Slovenije, Makedonije, Madžarske, Rusije in Srbije.

Na Madžarsko, v Slovenijo, Makedonijo in Izrael

Sicer pa je glavno nagrado za najuspešnejšo predstavo prejela plesna skupina Gobi iz Madžarske za uprizoritev Volitant. Druga nagrada je pripadla SNG Drama Ljubljana za Deklico s strunami. Za izredno ekspresivnost na mejnem področju med gledališčem in drugimi vrstami umetnosti pa sta tretjo nagrado prejeli dve uprizoritvi - Pozdravi ga in poljubi ga gledališke skupine Artopija iz Makedonije in uprizoritev V izgradnji gledališke skupine Davai iz Izraela.

Letošnjo žirijo so sestavljali dramaturginja v Ateljeju 212 Jelena Miović, profesor na Akademiji umetnosti v Novem Sadu Ivan Pravdić in Vesna Dragojlov, ki deluje na področju novomedijske umetnosti.

P. G., foto: SNG Drama Ljubljana/Peter Uhan