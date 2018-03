Deklina zgodba z drugo sezono v nov feministični boj

Hulu objavil napovednik za novo sezono svoje najuspešnejše serije

9. marec 2018 ob 20:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški ponudnik videa na zahtevo Hulu je objavil kratek napovednik za drugo sezono ene najbolj vplivnih TV-serij lanskega leta Dekline zgodbe, ustvarjene po istoimenski literarni predlogi slovite kanadske pisateljice Margaret Atwood.

V težko pričakovani drugi sezoni je glavna junakinja Odfreda (Elisabeth Moss) še vedno ujeta v distopični prihodnosti kot suženjska dekla Poveljnika (Joseph Fiennes) in njegove žene (Yvonne Strahovski), pri katerih je v fašističnem režimu prisiljena v popolno spolno podrejenost.

Prvo sezono Dekline zgodbe boste lahko od konca junija gledali tudi na 1. programu TV Slovenija - na sporedu bo ob sobotah zvečer.



"Nosi rdečo obleko, nosi krila. Utihni. Bodi pridna punca."

Napovednik nam razkriva le drobne koščke iz novih epizod, lahko na primer slišimo glas Odfrede, ki govori: "Nosi rdečo obleko, nosi krila. Utihni. Bodi pridna punca. Obrni se in razširi noge. Ja, gospa. Naj gospod odpre." Razberemo lahko tudi, da je njena prijateljica in zaveznica Odglena (Alexis Bledel) še živa, za hip pa nastopi tudi zastrašujoča teta Lydia (Ann Dowd). Premiera druge sezone bo 25. aprila na spletni videoteki Hulu.

Prva sezona je bila nagrajena s kar osmimi emmyji

TV-serija, ki je za svojo prvo sezono letos prejela osem emmyjev, med drugim za najboljšo dramsko serijo, je s svojo ekranizacijo distopične družbe navdušila občinstvo in celo navdihnila politične aktivizme. Latinski zrek "nolite te bastardes carborundorum" (v prevodu "Ne pusti se povoziti tem barabam.") glavne junakinje Odfrede je postal eden najbolj ikoničnih stavkov leta.

Zaradi izjemne priljubljenosti TV-serije in literarne predloge je letos pri Mladinski knjigi izšel ponatis romana Deklina zgodba feministične ikone Margaret Atwood. Roman je bil v izvirniku prvič izdan leta 1985, v slovenščini pa smo ga lahko prvič brali pet let pozneje. Na Netflixu, spletni platformi za ogled televizijskih serij in filmov, je po romanu iste avtorice Alias Grace letos nastala tudi miniserija.

N. Š.