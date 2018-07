Delacroix v Louvru z več kot pol milijona obiskovalcev podrl vse rekorde

27. julij 2018 ob 16:16

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Retrospektivna razstava francoskega slikarja Eugena Delacroixa v Louvru, ki so jo odprli marca, je presegla vse rekorde - vsak dan je imela okoli 5000 obiskovalcev, skupaj kar 540.000, največ v zgodovini muzeja.

Retrospektiva, prva razstava Delacroixevih del v Franciji po letu 1963, je bila na ogled do 23. julija. Od 17. septembra bo razstava na ogled še v newyorškem Metu.

Težnje, ki so formirale umetnika

Na razstavi je bilo mogoče videti vse od del, s katerimi je Delacroix kot mlad umetnik dosegel uspeh na Salonu leta 1820, do poznih, sicer manj znanih skrivnostnih religioznih slik in krajin.

Razstava je predstavila težnje, ki so formirale umetnika. Težil je k individualnosti, a si je hkrati prizadeval slediti flamskim in beneškim umetnikom 16. in 17. stoletja.

Obiskovalci Louvra so lahko spoznali očarljivo osebnost Delacroixa - zaljubljenega v slavo in predanega svojemu delu, radovednega, kritičnega in izobraženega, odličnega pisca, slikarja in ilustratorja.

Učil se je pri Pierru-Narcissu Guerinu

Delacroix se je rodil leta 1798 v kraju Saint-Maurice, umrl pa leta 1863. Slikarstva se je učil pri Pierru-Narcissu Guerinu, na njegovo ustvarjanje pa so poleg Guerina vplivali še Theodore Gericault, John Constable in Richard Parkes Bonington.

Znan je tudi kot ilustrator, saj je s svojimi stvaritvami opremil več del Williama Shakespeara, Walterja Scotta in Johanna Wolfganga von Goetheja.

