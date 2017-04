Deset najdražjih slik prodanih za skupaj 2 milijardi evrov

1. Willem de Kooning (Izmenjava, 1955, olje na platnu, 200.7 cm × 175.3 cm). Ameriški investitor Kenneth C. Griffin jo je leta 2015 kupil za približno 300 milijonov dolarjev. Natančna cena za to delo ni znana, ker je Griffin v istem poslu kupil še Pollockovo Številko 17 A (glej točko 4) in skupaj odštel 500 milijonov dolarjev, a natančno razmerje med slikama ni znano. Foto: Wikipedia