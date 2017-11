Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mednaordni salon francoskega Nacionalnega združenja lepih umetnosti bo med 7. in 10. decembrom na ogled v razstavišču pod piramido v Louvru. Foto: EPA Slovenska umetnost je letos dobila prostor za deset umetnikov, med katerimi bo tudi Oto Rimele. (Na fotografiji delo IL-RE 1, 2003 s postavitve v Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevici na Krki, 2003). Foto: Boris Gaberščik/UGM Kot prva Slovenka je na tej mednarodni razstavi likovnih ustvarjalcev leta 1982 sodelovala Ivana Kobilca, ki je potem tudi postala članica združenja. Foto: Narodna galerija Dodaj v

Deseterica slovenskih umetnikov, ki jo maha proti pariškemu salonu

Ustvarjalci iz umetniške domačije Soraj

29. november 2017 ob 18:13

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Pod louvrsko piramido se bo na likovnem salonu, ki ga v Parizu pripravljajo od leta 1865, na njem je kot prva Slovenka nekoč razstavljala Ivana Kobilca, letos predstavilo tudi deset slovenskih umetnikov. Svoja dela bodo na dogodku z dolgo tradicijo predstavili Bogdan Čobal, Viktor Šest, Oto Rimele, Franci Skerbinek, Rado Jerič, Branimir Ritonja, Marjan Mirt, Veljko Toman, Zdravko Luketič in Igor Orešič.

Deseterica se bo predstavila v družbi več kot 600 slikarjev, kiparjev, grafikov in fotografov. Kot veleva tradicija, bo mednarodni salon francoskega Državnega združenja lepih umetnosti (SNBA) potekal na začetku decembra. Na ogled bo v razstavišču Carruosel du Louvre pod piramido v Louvru, točno na mestu, kjer je bila leta 1725 pripravljena prva razstava pod okriljem Akademije lepih umetnosti.

Uspešna predstavitev Eve Petrič

Sedemnajst let po začetku Salona v Parizu se je na njem uspešno predstavila Ivana Kobilca, ki je potem postala tudi članica združenja. Zatem na Salonu ni bilo slovenskega predstavnika vse do lani, ko se je po zaslugi častne konzulke Tatjane Rodice Dumas iz St. Etienna v Franciji predstavilo enajst umetnikov iz vse Slovenije. Ob tem je bila multimedijska umetnica Eva Petrič nagrajena s srebrno medaljo.

Letos je na Salonu rezerviran prostor za deset umetnikov, selektorica in organizatorka razstave Benedict Lecat pa je k organiziranju njihove predstavitve povabila Igorja Orešiča iz Maribora. Ta je po posvetu z umetniki sklenil, da se bodo v Parizu predstavili ustvarjalci, ki se zbirajo in delujejo na umetniški domačiji Soraj, ki jo v Pernici pri Mariboru vodita zakonca Sonja in Rado Jerič.

Selektorji Salona pri izboru del ne upoštevajo le ustvarjanja akademskih slikarjev, saj je primarni namen dogodka izbrati kakovostna dela ne glede na izobrazbo umetnika, so sporočili z umetniške domačije Soraj. Med 7. in 10. decembrom bodo tam razstavljali Bogdan Čobal, Viktor Šest, Oto Rimele, Franci Skerbinek, Rado Jerič, Branimir Ritonja, Marjan Mirt, Veljko Toman, Zdravko Luketič in Igor Orešič. Vsak bo imel na razpolago 90 krat 120 centimetrov in bo v tem okviru lahko sodeloval s tremi deli. Za postavitev razstave, ki jo bodo odprli 7. decembra ob 18. uri, morajo poskrbeti sami.

Salon bosta pospremila dva kataloga - splošni katalog z objavljenimi deli vseh 600 umetnikov in katalog z objavljenimi deli slovenskih umetnikov. Oba bosta v angleškem jeziku. Slovenski del razstave si bo nato od 19. decembra mogoče ogledati tudi v Mariboru.

