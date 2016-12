Poudarki Mini serija Maigret na TV Slovenija 2

1. del: 25. decembra ob 21.00

2. del: 26. decembra ob 20.55

V prvem delu mini serije detektiv Maigret lovi serijskega morilca, ki je na delu v okrožju Montmartre. Policija nima sledi, časopisi in javnost špekulirajo in vse oči so uprte v detektiva ...

Detektiva Julesa Maigreta je ustvaril belgijski pisec Georges Simenon (1903-1989), namenil mu je kar 76 romanov in 28 kratkih zgodb, dela pa so izšla med 1931 in 1972.

Detektiv Maigret svoje primere rešuje tudi na TV Slovenija

Prva sezona mini serije na TV SLO 2

25. december 2016 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Že mnogo let na veliko požiram knjižna dela o Maigretu in se zelo veselim, da bom upodobil tako mikaven lik, ki je dejaven v Parizu v tem razburljivem zgodovinskem obdobju," je pred časom dejal Rowan Atkinson o naslovni vlogi v mini seriji, ki je na ogled na Televiziji Slovenija.

Detektiva Julesa Maigreta je ustvaril belgijski pisec Georges Simenon (1903-1989). Namenil mu je kar 76 romanov in 28 kratkih zgodb, dela pa so izšla med letoma 1931 in 1972. Vlogo v angleški mini seriji je 61-letni Atkinson sprva zavrnil, nato pa se jo je le odločil sprejeti.

Detektiv Maigret, čigar zaščitni znak je pipa, živi v Parizu v 50. letih preteklega stoletja. Z ženo, s katero sta zelo povezana, živita umirjeno in preprosto življenje. Občasno se odpravita k Loari, kjer imata majhno hišo - ko sta v Parizu, pa je Maigret popolnoma zaposlen s primeri, ki jih rešuje.

Prvi del mini serije Maigret bo na ogled 25. decembra ob 21. uri na TV Slovenija 2, drugi del pa bo na sporedu 26. decembra ob 20.55 na istem programu.



Serijski morilec in hazarder

V prvem delu mini serije lovi serijskega morilca, ki je v pariškem okrožju Montmartre umoril pet žensk. Policija nima sledi, časopisi in javnost se predajajo špekulacijam, vse oči so uprte v Maigreta. Ta se odloči, da mora morilca zvabiti na plano, preden bo znova ubijal, zato mu nastavi past …

V drugem delu serije pa je dogajanje spleteno okoli umorjenega hazarderja, ki je bil povezan z nasilno češkoslovaško tolpo, katere člani napadajo premožne prebivalce francoske prestolnice.

Poleg Atkinsona nastopa še Lucy Cohu kot Maigretova žena, ob njiju pa še Shaun Dingwall, Leo Staar in Aidan McArdle. Scenarij je pripravil Stewart Harcourt, režiral pa Ashley Pearce. Oba dela sta posneta v Budimpešti, ki je bila kot kulisa za Pariz 50. let preteklega stoletja. Napovedano je tudi že snemanje druge sezone te mini serije, ki bo prav tako imela dva dela.

Prvi del angleške mini serije Maigret bo premierno predvajan 25. decembra na TV Slovenija 2. Drugi del pa bo na sporedu dan za tem na istem programu - le dan po premieri v Veliki Britaniji.

P. G.