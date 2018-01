Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Predstavo iCankar so si zamislili kot napeto zgodbo, ki popelje po različnih dogodkih Cankarjevega življenja, pa tudi tistih, ki so plod pisateljeve domišljije. Foto: Mestno gledališče Ptuj V času, ko je termin zvezda zlorabljen do obisti, želijo ustvarjalci predstave mladim pokazati, da je bil Ivan Cankar to že pred sto leti. Foto: Wikipedia Sorodne novice Naj se Cankarjevo leto začne: novoletni koncert vrhniških simfonikov z gosti Dodaj v

Detektivka, ki pokaže, da je Ivan Cankar že pred stoletjem poosebljal pravo zvezdo

Peta premiera ptujskega mestnega gledališča

10. januar 2018 ob 16:38

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Po uspešni koprodukcijski predstavi Veliki pok se na oder Mestnega gledališča Ptuj vrača Maša Kink z ekipo, ki se v novem projektu spominja enega največjih mojstrov slovenske besede, Ivana Cankarja. Poklanjajo se mu z mladinsko detektivko iCankar, ki odstira kontroverzno osebnost pisatelja in pokaže, zakaj se mu pripisuje sloves najboljšega.

Predstava je nastala v režiji Maruše Kink in v koprodukciji z Zavodom Margareta Schwarzwald in Cankarjevim domom. Na odru se bodo predstavili Jure Kopušar, Domen Valič in Nataša Keser. Predstavo pripravljajo v letu, ko mineva sto let od smrti prvega slovenskega poklicnega pisatelja, čigar življenje in delo želijo osvetliti in približati predvsem mladim.

Bogat jezik, za katerega si je treba vzeti čas

Kot namreč ugotavljajo, mladi Cankarja neradi prebirajo, saj ima pridih šole, s tem pa predznak dolgočasnosti. Tudi sicer je njegov jezik bogat s simboli in besedami, za katere si mora človek vzeti čas. V času, ko je termin zvezda zlorabljen do obisti, bomo mladim pokazali, kaj to resnično pomeni - Ivan Cankar je bil to že pred sto leti.

Večno aktualen pisec

iCankar je zastavljena kot napeta zgodba, sestavljena iz resničnih dogodkov njegovega življenja in dogodkov, ki jih je spletla njegova domišljija. V predstavi bodo gledalci bližje spoznali pisatelja in prelomne dogodke iz njegovega življenja, torej Cankarja, ki bi z lahkoto bil s svojimi idejami tudi tukaj in zdaj. Ti dogodki se bodo prepletali z nekaterimi njegovimi literarnimi zgodbami, ki bodo sestavljale celoto.

"Začela sem s tem, da bi našla neki njegov tekst, ki bi se mi zdel zanimiv za to ciljno občinstvo. Pri tem sem se zelo trudila, saj so vse teme zelo zanimive. Cankar fantastično piše, vendar pa ima zelo težek jezik. Zato sem se odločila za avtorski projekt in sem ekipi predstavila kopico materiala, iz katerega smo skupaj izbrali tisto, kar je najbolje zvenelo, in to povezali v neko novo zgodbo," pravi Maruša Kink. Precej besedila je zato nastalo z improvizacijo, nekaj pa so si ga izposodili pri Cankarju in ga nekoliko posodobili.

Iskrenost magije teatra

Jureta Kopušarja bo zaradi zasedenosti v novogoriškem gledališču občasno zamenjal Vid Klemenc, oba pa sta zadovoljna drug z drugim, saj jima bo, kot sta dejala, vsaj enkrat uspelo videti svojo predstavo. Kot je dejal Klemenc, ne bosta zgolj kopirala drug drugega, sicer pa je obema zelo ljubo igrati za mladino, saj ta še vedno najbolj verjame v magijo teatra in je tudi sicer najbolj iskrena.

