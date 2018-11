Devet različnih virtualnih svetov v MSUM-u napoveduje petnajsto Animateko

Kuratorja postavitve sta Manu Weiss in Igor Prassel

27. november 2018 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) so danes kot preddogodek letošnje 15. Animateke odprli razstavo VR/360/GAMES@ANIMATEKA. Ta na enem mestu združuje najboljše nove izkušnje virtualne resničnosti in 360-stopinjskega doživljanja avtorskega animiranega filma, na ogled pa je tudi nekaj prelomnih avtorskih interaktivnih videoiger.

Kuratorja postavitve Manu Weiss in Igor Prassel sta za obiskovalce izbrala devet različnih virtualnih svetov, ki so primerni za različne starostne skupine. Nekatera dela iz mednarodnega izbora na razstavi čakajo, da se raziščejo, druga pa vabijo k dejavni vključitvi v virtualni svet.

Prassel je znan kot gonilna sila festivala Animateka, slovenskemu občinstvu manj znana pa je švicarska "umetnica na področju potopitvenih medijev in kuratorka za virtualno umetnost" Manu Weiss, navdušena zagovornica novih tehnologij, umetnosti, animacije in pripovedništva.

Animacija v impresionističnem slogu

Med animacijami z izkušnjo virtualne resničnosti bo na ogled francoska produkcija Male stvari, v impresionističnem slogu izdelana animacija, ki gledalca naseli v domiselnega in nabritega sedemletnika Louisa.

Med animacijami, ustvarjenimi kot 360-stopinjsko doživetje, si bodo starejši od 13 lahko ogledali delo Minotaver kanadskega avtorja Munroja Fergusona. Film je bil izdelan v tehniki stereoskopije z IMAX Sandde, prvo programsko opremo za ustvarjanje risane stereoskopske 3D-animacije, so poudarili pri Animateki.

Starejšim od šest let bodo namenjene predvsem izbrane avtorske interaktivne videoigre, kakršne so Vse irskega ustvarjalca Davida O'Reillyja ali pa Plug & Play ter Kids ilustratorja Michaela Freia in programerja Maria von Rickenbacha.

Absurdistični ples telesa in duha

V naboru videoiger je tudi nekaj teh za starejše, med njimi Muzej simetrije oziroma "absurdistični ples telesa in duha od najvišjih oblakov do najglobljih oceanov eksplozivnega, lahkotnega alter vesolja" striparke in animatorke Palome Dawkins.

Razstava bo v MSUM-u na ogled do 9. decembra kot del 15. festivala Animateka, ki bo sicer med 3. in 9. decembrom potekal v Kinodvoru, Slovenski kinoteki in Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. Avtorji razstavljenih projektov bodo sodelovali tudi na predavanjih in okrogli mizi v sklopu platforme AnimatekaPRO.



Prostor za širjenje?

Po besedah Prassla je razstava kot preddogodek festivala usmeritev v prihodnost, s tem pa nakazujejo željo, da bi festival Animateka napredoval in sledil trendom. S petnajstim festivalom so sicer po njegovem mnenju dosegli točko, prek katere se ne morejo več širiti. Prav zaradi tega si poleg Kinodvora in Slovenske kinoteke, s katerima sodelujejo že od začetka, želijo napovedovanega Kinodvorovega minipleksa, ki naj bi do leta 2021 zrasel v podhodu Ajdovščina, kar bo omogočilo večje število ponovitev.

Posebni gost iz Irske

Prassel kot posebnega gosta letošnje Animateke napoveduje ustanovitelja in producenta irskega studia Cartoon Saloon Paula Younga, ki je produciral celovečerne animirane filme Skrivnost iz Kellsa, Pesem morja in Parvana – zgodba o neverjetnem potovanju ter dve sezoni izvirne TV-serije Puffin Rock, ki so jo sinhronizirali v 25 jezikov.

N. Š.