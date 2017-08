Deviantni Death Grips bodo razsajali po Kinu Šiška

Koncert kalifornijskega tria v Katedrali Kina Šiška

14. avgust 2017 ob 15:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če ne prej, ti je kot glasbeniku najbrž jasno, da si iztrgan iz povsem podtalne scene, ko te kot enega izmed virov navdiha navrže ustvarjalec formata Davida Bowieja – kar se je zgodilo zasedbi Death Grips, ki bo drevi zavzela oder Kina Šiška.

Death Grips so hrupni eksperimentalni hiphopovski fenomen s pridihum industriala, ki ga mnogi označujejo za "prvo zares pomembno skupino 21. stoletja", kakor je pred petimi leti zapisala revija The Skinny. Zasedbo sestavljajo Steffan Burnett oziroma MC Ride na vokalu, Zach Hill na bobnih in Andy Morin, ki na koncertih skrbi za elektroniko - sicer pa Hill in Morin tvorita produkcijski tandem, besedila pa so v domeni Burnetta.

Kdo še dandanes potrebuje velike založbe?

Ta glasbeno deviantna združba - kakor je deviantno tudi njeno ime, povezano s pojavom, ki lahko spremlja odvisnost od pornografije - je vzniknila leta 2010 v kalifornijskem Sacramentu. Dve leti kasneje so izdali svoj studijski prvenec The Money Store in z njim poželi pozitivne kritike, posledično je kmalu sledil podpis pogodbe z veliko glasbeno založbo Epic. Ker je trio kaj hitro po tem kar lastnoročno poskrbel, da je bil njihov naslednji album No Love Deep Web dosegljiv za brezplačen prenos s spleta, so pri založbi dobili nogo zaradi kršenja pogodbe.

Leta 2013 so ustanovili svojo založbo Third Worlds in izdali album Government Plates, nato pa so hkrati z naslednjim albumom The Powers That B najavili svoj razhod. Vendar niso dolgo vzdržali drug brez drugega in tako so leta 2015 obvestili javnost, da "bodo morda še kaj muzicirali". Podali so se na svetovno turnejo, nato pa pred slabim letom dni izdali še en studijski album, ki so ga naslovili Bottomless Pit.

Ko se zate zagrejejo čislani ustvarjalci

V uvodu omenjeni David Bowie je Death Grips navedel kot enega izmed virov navdiha za svoj zadnji album Black Star. Med njihove privržence spada tudi islandska zvezdnica Björk, za katero so ustvarili remiksa dveh njenih skladb za Bastards, izdajo remiksov skladb z njenega albuma Biophilia.

"Norosti in kaotične ekstaze koncerta tria Death Grips ni mogoče primerjati z ničimer drugim. S svojim neizprosnim noiserapovskim gromenjem je največja podtalna glasbena senzacija 21. stoletja gladko prerezala sodobno kulturo in naše predstave o tem, kaj glasba je in bi lahko bila, postavila na glavo, ob tem pa pridobila legije navdušenih privržencev," so zapisali v Kinu Šiška v napovedi koncerta, po katerem "ne bo nič, kot je bilo".

Death Grips so junija razprodali zagrebško koncertno prizorišče Tvornica kulture, na veliki oder Kina Šiška pa drevi ob 21. uri prihajajo s koncertov po skandinavskih državah. Po povratku na ameriška tla se bo trio podal na skupno turnejo s kultnimi industrialci Ministry.

P. G.