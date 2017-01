Dežela La La "odplesala" domov s sedmimi zlatimi globusi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 26 glasov Ocenite to novico! Za tiste bolj rekreativne opazovalce "sezone nagrad" v Hollywoodu se dogajanje zares začne šele s podelitvijo zlatih globusov. (Člani Akademije morajo do petka oddati svoje glasovnice, s katerimi izbirajo oskarjevske nominirance). Dežela La La gre torej naprej z daleč najboljšega štartnega položaja. Foto: Reuters Za uspeh Dežele La La je bila ključna kemija med njenima zvezdama, Emmo Stone in Ryanom Goslingom (skupaj sta nastopila že v komediji Crazy, Stupid, Love). Foto: Reuters Končno merilo uspešnosti podelitve je vedno - gledanost. Lani je slovesnost spremljalo 18,5 milijona ljudi, kar je bilo dober milijon manj kot še leto prej. v resnici prenose podelitev nagrad že nekaj časa pesti upad gledanosti, morda tudi zato, ker jih je toliko. NBC ima sicer za Fallonove številke visoke upe: pozna ga veliko več ljudi kot lanskega voditelja, Rickyja Gervaisa, pa tudi svoj večerni šov je uporabljal za promocijo prireditve. Foto: Reuters Protiutež zmagoslavja Dežele La La je bilo najbrž razočaranje ustvarjalcev drame Moonlight. Večer so začeli s šestimi nominacijami, domov pa odšli le z enim kipcem - pa čeprav s tistim najpomembnejšim, za najboljšo dramo. Foto: Reuters Nagrado Cecila B. DeMilla za življenjsko delo je prejela Meryl Streep, rekorderka zlatih globusov: v svoji karieri je nanizala neverjetnih 30 nominacij (na drugem mestu je Jack Lemmon s "samo" 22). Foto: Reuters Lahko bom govoril, da sem zmagal na zadnji podelitvi zlatih globusov. Mislim, že v naslovu nagrade so besede "Hollywood", "tuji" in "novinarji" Hugh Laurie (nagrajen za serijo The Night Manager) Kot vse kaže, se Caseyju Afflecku nasmiha tudi oskar. Foto: EPA Aaron Taylor-Johnson, 26-letni Britanec, je zlati globus dobil za vlogo sociopata iz zakotja zahodnega Teksasa. Foto: Reuters John Lithgow in Claire Foy: v Netflixovi dramski seriji Krona blestita kot mlada, neizkušena kraljica Elizabeta II. in čaščeni, a betežni premier Winston Churchill. Foto: Reuters Lani je bil Tom Hiddelston v vseh tabloidih - pa ne zaradi svoje igre, ampak zaradi kratke romance s Taylor Swift. A očitno tuji novinarji v Hollywoodu niso spregledali tudi njegovega osnovnega poslanstva. Foto: Reuters Isabelle Huppert in Paul Verhoeven slavita morda nepričakovano zmagoslavje kontroverzne, dvoumne drame Ona. Foto: Reuters VIDEO Zmagovalka globusov Dežel... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dežela La La "odplesala" domov s sedmimi zlatimi globusi

Podelitev je zaznamoval tudi protitrumpovski govor Meryl Streep

9. januar 2017 ob 07:05

Beverly Hills - MMC RTV SLO

Za ustvarjalci romantičnega muzikala Dežela La La je zmagovalna podelitev zlatih globusov: domov so odnesli kar sedem kipcev - zmagali so torej v vseh sedmih kategorijah, v katerih so bili nominirani.

En sam film ni več kot štiri zlate globuse osvojil že vse od leta 1979, ko jih je kriminalna drama Midnight Express domov odnesla šest, kar je bil do sinoči tudi hollywoodski rekord.

Zmagoslavje pravljice o hollywoodskih sanjah

Z džezovsko glasbo in zasičenimi barvami prežeti muzikal je dobil zlati globus za najboljšo komedijo/muzikal, njena glavna igralca Ryan Gosling in Emma Stone sta se veselila nagrad v obeh igralskih kategorijah, Damien Chazelle je prejel nagrado za najboljšega režiserja, veselili pa so se še nagrad za najboljši scenarij, za najboljšo glasbo in izvirno pesem. "Upanje in ustvarjalnost sta po mojem mnenju najpomembnejši stvari na svetu, in o tem govori ta film," je v zahvali za svoj kipec dahnila Emma. (Recenzijo Dežele La La boste lahko na MMC-ju prebrali jutri).



Protiutež zmagoslavja Dežele La La je bilo najbrž razočaranje ustvarjalcev drame Moonlight. Večer so začeli s šestimi nominacijami, domov pa odšli le z enim kipcem - pa čeprav s tistim najpomembnejšim, za najboljši film v kategoriji dram. "Če ste film videli ... prosim, povejte prijatelju, povejte prijatelju, povejte prijatelju," je gledanost filma v kinematografih skušal v svojem govoru dvigniti režiser Barry Jenkins.

Za najboljšega igralca v drami je bil nagrajen Casey Affleck za svojo presunljivo upodobitev strtega in žalujočega hišnika, ki se mora po bratovi smrti vrniti v rodni Manchester by the Sea ter skrbeti za svojega najstniškega nečaka, medtem ko se spopada z žalovanjem po osebni tragediji. Affleck je tako trenutno trdno zasidran kot favorit za letošnjega oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi.

Je bil pa zato toliko bolj presenetljiv razplet s podelitvijo globusa za igralko v glavni vlogi v kategoriji dram. Kipca se je razveselila francoska igralka Isabelle Huppert za vlogo v psihološkem trilerju Ona, ki je bila razglašena tudi za najboljši tuji film. Za favoritko sta sicer veljali Natalie Portman za upodobitev Jackie Kennedy v filmu Jackie ali pa Amy Adams za Prihod.

Ona, psihološka drama o ženski, ki sklene na lastno pest izslediti svojega posiljevalca, je bila pozneje nagrajena tudi z zlatim globusom za najboljši tujejezični film.

Prvo večje presenečenje večera pa se je zgodilo že prej, takoj pri podelitvi kipca za najboljšega igralca v stranski vlogi drame: zmagal ni Mahershala Ali (Moonlight), ampak Aaron Taylor-Johnson, ki v Nočnih pticah Toma Forda igra iztirjenega posiljevalca in morilca. "Uspelo mi je, uspelo mi je," je v šoku dahnil Taylor-Johnson. Veliko bolj pričakovan je bil globus za igralko v stranski vlogi: najboljša je bila Viola Davis, ki v Fences, drami Denzla Washingtona, igra gospodinjo v petdestih letih 20. stoletja.

Prva dama Hollywooda spregovori

Najbolj dramatičen trenutek večera je bil govor hollywoodske veteranke Meryl Streep, letošnje prejemnice nagrade Cecilla B. DeMilla za življenjsko delo, ki je z letošnjo igralsko nominacijo podrla svoj lastni rekord: s tridesetimi nominacijami v karieri jih ima daleč največ v zgodovini podeljevanja zlatih globusov. V svojem govoru je, ne da bi kadar koli omenila ime Donalda Trumpa, s presunljivo močjo spregovorila o pomenu umetnosti in upora v času spreminjajoče se ameriške politike.

Pravzaprav ni nobeden od zmagovalcev neposredno napadel novoizvoljenega predsednika Trumpa, so pa številni priložnost izkoristili za pikre pripombe. Britanec Hugh Laurie, ki je na oder prišel po kipec za najboljšega TV-igralca v stranski vlogi (za serijo The Night Manager), je komentiral: "Lahko bom govoril, da sem zmagal na zadnji podelitvi zlatih globusov. Mislim, že v naslovu nagrade so besede "Hollywood", "tuji" in "novinarji". Mislim, da se zdi nekaterim republikancem tudi beseda "zveza" sumljiva."

"Čast je že biti nominiran", so si morali prigovarjati ...

Tuji novinarji v Hollywoodu – organizacija, ki zlate globuse podeljuje – so znani po tem, da skušajo po navadi kipce "demokratično" razdeliti na različne naslove. A je bilo letos vseeno kar nekaj "osmoljencev": praznih rok so ostali filmi Neslavno slavna Florence, Lev, vojna epopeja Greben rešenih in vestern Za vsako ceno. V resnici se je slabo odrezala tudi drama Manchester by the Sea: kljub petim nominacijam je na koncu globus dobil le Affleck.

74. podelitev je letos prvič vodil Jimmy Fallon, ki je v uvodu v luči nedavnih predsedniških volitev dejal, "da zlati globusi ostajajo eden od redkih krajev, kjer Amerika še spoštuje javno mnenje".

HBO: 14 nominacij, nobenega globusa. Naposled potrditev za Netflix.

V televizijskih kategorijah so se kipca za najboljšo serijo veselili ustvarjalci Netflixove serije Krona (The Crown), z dolgimi nosovi pa so šli domov ustvarjalci obeh "paradnih konjev" HBO-ja, serij Igra prestolov in Westworld. Pravzaprav je televizija HBO, ki je bila nominirana kar štirinajstkrat, večkrat kot katera koli druga TV-mreža, ostala popolnoma brez vsega.

Netflix, ponudnik vsebin na zahtevo, je v zadnjih letih korenito spremenil način, kako gledamo televizijo – a doslej svojega uspeha še niso kronali z nobenim globusom za najboljšo dramsko ali komično serijo. Statistiko so letos torej popravili s Krono, dramatizirano biografijo kraljice Elizabete II. oziroma njenih prvih let na britanskem prestolu. Claire Foy je osvojila tudi nagrado za najboljšo igralko v drami.

Med televizijskimi filmi oz. miniserijami je na podelitev s petimi nominacijami prišla zgodba o legendarnem sodnem procesu proti O. J. Simpsonu z naslovom Ljudstvo proti O. J. Simpsonu: Ameriška zločinska zgodba. Na koncu je osvojila zlatega globusa v kategoriji najboljših televizijskih filmov oziroma miniserij, Sarah Paulson pa mu je priskrbela še nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo v tej kategoriji.

Tri zlate globuse je pobrala serija The Night Manager, prirejena po romanu Johna Le Carreja, in sicer za glavno in stransko moško vlogo (Tom Hiddleston in Hugh Laurie) ter stransko žensko vlogo (Olivia Colman).

Korak proti boljši zastopanosti

Billy Bob Thornton je pobral zlati globus za najboljšo moško glavno vlogo v televizijski dramski seriji (Goliath), nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo v komediji ali muzikalu pa je dobila Tracee Ellis Ross (Black-ish). "To je za vse temnopolte ljudi in za pisane osebnosti, katerih zgodbe, ideje in misli ne veljajo vedno za vredne pozornosti," je v svoji zahvali poudarila Rossova. "Hočem, da veste, da vas vidim. Vidimo vas." Zvezdnica serije Black-ish je namreč prva temnopolta zmagovalka v tej kategoriji po letu 1983 (takrat je zmagala Debbie Allen za Fame.)

Zmagovalci v glavnih kategorijah so torej:

Najboljši celovečerec – drama: Moonlight

Najboljša igralka – drama: Isabelle Huppert (Ona)

Najboljši igralec – drama: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Najboljša igralka v stranski vlogi - drama: Viola Davis (Fences)

Najboljši igralec v stranski vlogi – drama: Aaron Taylor-Johnson (Nočne ptice)

Najboljši celovečerec – muzikal/komedija: Dežela La La

Najboljša igralka – muzikal/komedija: Emma Stone (Dežela la La)

Najboljši igralec – muzikal/komedija: Ryan Gosling (Dežela La La)

Najboljša TV-serija – drama: The Crown

Najboljša igralka v TV-seriji – drama: Claire Foy (The Crown)

Najboljši igralec v TV-seriji – drama: Billy Bob Thornton (Goliath)

Najboljša TV-serija – muzikal/komedija: Atlanta

Najboljša igralka v TV-seriji – muzikal/komedija: Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Najboljši igralec v TV-seriji – muzikal/komedija: Donald Glover (Atlanta)

Najboljši režiser: Damien Chazelle (Dežela La La)

Najboljši TV-film: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Najboljša igralka v TV-filmu ali miniseriji: Sarah Paulson (American Crime Story)

Najboljši igralec v TV-filmu ali miniseriji: Tom Hiddleston (The Night Manager)

Najboljša igralka v stranski vlogi v TV-filmu ali miniseriji: Olivia Colman (The Night Manager)

Najboljši igralec v stranski vlogi v TV-filmu ali miniseriji: Hugh Laurie (The Night Manager)

Najboljši tujejezični film: Ona (režija Paul Verhoeven)

Najboljši animirani film: Zootropolis

Najboljši scenarij: Damien Chazelle (Dežela La La)

Najboljša izvirna pesem: City of Stars (Dežela La La)

Najboljša izvirna glasbena podlaga: Justin Hurwitz (Dežela La La)

