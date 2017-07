Dialog s tišino, kot ga vzpostavljajo libanonski rezidenčni umetniki

Skupina ustvarjalcev pod mentorstvom Mihe Vipotnika

22. julij 2017

Maribor

"Ko smo prispeli sem, je bilo zelo mirno za mesto. To me je presenetilo, ker sem si evropsko mesto predstavljala drugače. A po drugi strani je tu vse tako blizu in domače, ker ni preveč prometa, ker ni preveč glasno," je o prihodu v Maribor povedala zvočna umetnica Melissa Ghazale.

V Maribor je namreč prišla na umetniško rezidenco kot ena izmed libanonskih študentov in umetnikov najmlajše generacije. Pod mentorstvom slovenskega umetnika Mihe Vipotnika pripravljajo instalacijo, ki bo v začetku avgusta na ogled in posluh v galeriji Hladilnica v kulturnem centru Pekarna.

Gostovati in ustvarjati v Mariboru

Libanonci so prišli pred dvema tednoma v okviru mariborske rezidenčne platforme Soba za goste (GuestRoomMaribor), ki se izvaja kot enomesečna rezidenčna bivanja umetnikov. Za izvajanje programa imajo na voljo galerijski prostor Pekarne Magdalenske mreže v Galeriji K18 in dva bivalno-delovna ateljeja v Vetrinjskem dvoru.

Poleg Melisse Ghazale v Mariboru trenutno ustvarjajo še Patil Tokatlian, Rita Tokatlian, Octave Khoury, Eli Mouhanna, Ghenwa Abou Fayad in Zouhair el Helou, ki so dejavni na področju filma, videoumetnosti, zvoka, performansa, fotografije in grafičnega oblikovanja.

Večinoma gre za nekdanje študente Mihe Vipotnika, ki že vrsto let poučuje film, video in interdisciplinarno umetnost na univerzi USEK in akademiji likovne umetnosti ALBA v Bejrutu. "Skušal sem povezati različne ravni ustvarjalnosti, ljudi in karakterjev," je za STA pojasnil Vipotnik.

Dialog s tišino kot osrednja tema

"Zasedemo galerijo in pripravljamo projekt do izvedbe. Torej se morajo ustvarjalci prilagoditi specifiki prostora in seveda temi. Tokrat je tema dialog v tišini in kako bomo to reševali, tudi jaz še ne vem," je še povedal mentor. Kot pri njegovih prejšnjih projektih In Medias Res in Vertical Colisions tako ne gre za vključevanje že zaključenih del, ampak so ta še v procesu ustvarjanja.

Udeleženci rezidence se bodo prvenstveno ukvarjali s prostorskimi in zvočnimi instalacijami z delovnim naslovom Two good listeners make a piece with silence (slov. Dva dobra poslušalca naredita delo s tišino). Projekt torej že v osnovi izpostavlja tišino, preizprašuje njen status in zahteva pozornega poslušalca med umetniki v skupini kot tudi med občinstvom.

Zveneči podhod in s kolesom po mestu

Pri ustvarjanju si bodo gostujoči ustvarjalci pomagali z najnovejšo tehnologijo na področju usmerjenega zvoka - z zvočniki Acuspade, ki so delo mariborskega intermedijskega umetnika Mihe Ciglarja. Del projektne predstavitve bo tudi fiksna podhodna zvočna situacija na Rotovškem trgu, ki bo nastala v sodelovanju z Mednarodnim festivalom računalniške umetnosti (MFRU).

Svojega dela so se lotili morda za koga nekoliko nenavadno – namreč s kolesarjenjem po mestu, med katerim so zbirali navdih in ideje. "Energija med nami je takoj začela teči. Še posebej nam je bila všeč Pekarna, zato smo zelo veseli, da bo instalacija postavljena prav tam," je še povedala umetnica Melissa Ghazale.

Politična konotacija izbrane teme

Vipotnik glede teme vzpostavljanja dialoga s tišino izpostavlja odnos Evrope do migrantov z Bližnjega vzhoda, pri čemer predstavlja Libanon neke vrste razmejitev med obema svetovoma. "Libanonci so na nek način tista sfera, ki je problematična za Evropo," je pojasnil.

Navezal se je tudi na Evropsko prestolnico kulture (EPK), ki jo je Maribor gostil leta 2012 in po njegovem "ostaja tiha". "Kako bomo sprožili dialog, ne vem," je še dejal Miha Vipotnik.

