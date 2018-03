Diana Koloini zapušča mesto umetniške direktorice v SNG-ju Maribor

Direktor gledališča Danilo Rošker si želi zamenjavo na tem položaju

7. marec 2018 ob 11:11,

zadnji poseg: 7. marec 2018 ob 16:50

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor Danilo Rošker, ki bo septembra začel četrti mandat na čelu te ustanove, želi v naslednjem mandatu umetniškega direktorja Drame videti nov obraz. Diana Koloini se na razpis zato ne bo prijavila.

V petek bo potekel rok za prijavo na razpis za omenjeno službo v mariborski Drami, umetniška vodja Diana Koloini pa pravi, da se nanj ne namerava prijaviti, poroča časopis Večer.

Z razpisom se išče umetniški direktor Drame za obdobje od 1. septembra 2018 do 31. avgusta 2023. O kandidatih bo po predhodnem mnenju strokovnega sveta SNG Maribor odločil Rošker, ki vztraja, da je to "normalen potek dogajanja" ob vsakem izteku mandata. "Razpis smo objavili zaradi izteka mandata umetniške direktorice," je še dodal Rošker.

Umetniška direktorica ne ve, zakaj ni več dobrodošla

Diana Koloini pravi, da se ne bo prijavila na razpis. "Ne, ne bom kandidirala za nov mandat, ker mi je direktor Danilo Rošker že pred objavo razpisa jasno povedal, da želi novega umetniškega direktorja Drame, ki bo sestavil tudi program drugega dela naslednje sezone," je povedala za Večer. "Seveda ima direktor legitimno pravico, da ob izteku mojega mandata poišče novega umetniškega direktorja, pričakovala pa bi, da bi argumentiral, zakaj z mojim delom ni zadovoljen. Lanska sezona je bila uspešna, težave v letošnji pa sva še do nedavnega reševala v soglasju," je dodala.

Čez delo Kolonijeve ni očitkov

Direktor SNG-ja Maribor je ponovil, da gre za običajni postopek. "Čez njeno delo ni očitkov, razlog za razpis je potek mandata. Z vsakim izbranim kandidatom doslej sem korektno sodeloval in bom tudi z prihodnjim, tudi z gospo Koloini, če bo izbrana," je še dejal Rošker. Tudi Koloinijeva je danes povedala podobno: "Ker se moj mandat umetniške vodje mariborske Drame regularno izteka konec avgusta, je objava razpisa samoumevna, pravzaprav nujna," je poudarila. Svojega dela ne želi sama ocenjevati: "Moje delo je javno oziroma namenjeno javnosti. Prav je, da ga ocenjujejo drugi."

Ko je Koloinijeva prevzela funkcijo v mariborski Drami, je napovedala, da si bo prizadevala za izrazno in estetsko prodorno, pa tudi globoko angažirano gledališče. V preteklosti je bila zaposlena kot dramaturginja v PDG-ju Nova Gorica in SNG-ju Drama Ljubljana. Med letoma 2010 in 2012 je bila vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa v Cankarjevem domu v Ljubljani, nato pa umetniška koordinatorka v SSG-ju Trst in predsednica žirije za podelitev nagrade Slavka Gruma. Z njenim predhodnikom v Mariboru, Diegom de Breo, ki je položaj zasedel maja 2013, so sklenili sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Zamenjave nekaterih režiserjev

V letošnji sezoni naj bi imeli v gledališču veliko težav, predvsem zaradi odpovedi sodelovanja več režiserjev. Po poročanju Večera naj bi bila med njimi Jernej Lorenci in Nina Rajić Kranjac, jeseni je sredi priprave Hamleta odšel Gabor Tompa. Priprava avtorskega projekta Simpozij je bila v domeni Lorencija. "Režiser Jernej Lorenci se je za odpoved odločil iz osebnih razlogov, kar obžalujemo. Predstavo nadomeščamo s predstavo Ojdip v Kolonu v režiji Diega de Bree," so pojasnili v SNG-ju Maribor.

Po lastnih navedbah je strokovni svet SNG-ja Maribor obravnaval in potrdil še spremembo režiserja pri Bogu masakra, ki ga bo namesto Philippa Calvaria režirala Ajda Valcl, in pri Hamletu, ki ga bo namesto Gaborja Tompe po novem režiral Krešimir Dolenčić.

Pa usoda baletnega in opernega umetniškega direktorja?

Tudi usoda umetniških direktorjev Opere in Baleta SNG-ja Maribor, Simona Krečiča in Edwarda Cluga, še ni znana. "Mandat se bo vsem iztekel 31. avgusta 2018, do takrat bo opravljena tudi izbira," je povedal direktor ustanove. Ob razpisu za umetniškega vodjo Drame je odprt tudi razpis za delovno mesto pomočnika direktorja za tehnične zadeve, ki ga zdaj zaseda Andreja Japelj.

A. J., P. G.