Diani Pungeršič Stritarjeva nagrada za mladega literarnega kritika

Nagrada Društva slovenskih pisateljev

27. junij 2018 ob 09:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Razgledanost po sodobni slovenski in evropski književnosti, spoštljiv pristop do obravnavanih besedil, pronicljiva interpretacija, prepričljiva argumentacija in tisto, morda najmanj oprijemljivo - dober uvid – so odlike, ki so Diani Pungeršič prinesle Stritarjevo nagrado za mladega literarnega kritika.

Diana Pungeršič na literarnokritiškem področju deluje že več let, svojo povezanost z literaturo pa dokazuje tudi s prevajalskim delom, za katerega je pred dvema letoma prejela nagrado Radojke Vrančič.

Nadalje pa še s pogovori z literarnimi ustvarjalkami in ustvarjalci, pisanjem spremnih besedil in vodenjem bralnega kluba v Mestni knjižnici.

Brez siljenja v prokrustovo posteljo

Kritike objavlja v večini slovenskih kulturnih medijev, razume tako horizont pričakovanja bralcev literarnih revij kot poslušalcev radia, ob tem pa ostaja suverena tako ob branju pesniških kot pripovednih besedil.

Obravnavanih del pri tem ne sili v prokrustovo posteljo vnaprejšnjih opredelitev, ampak se brez težav vživlja v posamezne poetike, odkriva njihovo notranje življenje in znotraj njih natančno opozarja na njihove dobre in slabe strani, vse to pa prepričljivo umešča v širši avtorski in družbeni kontekst, so še zapisali pri Društvu slovenskih pisateljev, ki podeljuje Stritarjevo nagrado.

Vidno izstopajoče delo mlade kritičarke

Delo Diane Pungeršič v zadnjih letih med mladimi slovenskimi kritiki vidno izstopa, so soglasno ugotovili člani žirije. Letos so žirijo sestavljali Katja Klopčič Lavrenčič, Vlado Motnikar in Maja Šučur, sicer lanska prejemnica nagrade.

Pungeršičevi so nagrado, ki znaša 1.000 evrov bruto, podelili na festivalu Pranger v torek zvečer.

P. G.