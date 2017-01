Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Drew Barrymore je v enem od promocijskih intervjujev povedala, da ji je serija dala nov zagon po ločitvi in v šali dodala, da je vitkejša tudi zaradi visokega vnosa beljakovin v telo, kot med enim od njihovih power walkov drugim predmestnim mamam namigne tudi zombijevka Sheila. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dieta Santa Clarita: kanibalizem v predmestni Kaliforniji

Zombijevska nepremičninarka na pohodu

29. januar 2017 ob 15:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Morda ob omembi diete Santa Clarita in Drew Barrymore v enem stavku pomislite na zelene smutije, a bi v poštev prej prišel tatarski biftek.

Čez nekaj dni na Netflix prihaja nova komično-grozljiva serija Santa Clarita Diet, v kateri "kalifornijsko zlato dekle" Drew Barrymore igra ne čisto običajno kalifornijsko nepremičninsko agentko Sheilo Hammond: predmestno življenje nje in njene družine se postavi na glavo, ko postane zombijevka in se začne prehranjevati s človeškim mesom.

Na pomoč ji vdano priskoči mož Joel (Timothy Olyphant), prav tako nepremičninski agent, pa tudi njuna najstniška hči Abby je presenetljivo sodelujoča (Liv Hewson). Manjša težava je le to, da sta njihova soseda ne eden, ampak dva policista, ki postajata malce sumničava glede Sheilinega nenavadnega obnašanja.

Premiera serije z 10 epizodami bo 3. februarja, tisti, ki so jo že videli, so zapisali, da gre za čisto spodobno tv-razvedrilo, hkrati pa je možno sklepati, da je Sheilin zombijevski status metafora za gonjo po popolnosti in pritisk, ki ga družba izvaja na ženskah, ali pa namigovanje, da se za vsako popolno fasado dogaja nekaj temačnega.

Pri Variety so recenzijo opremili z opozorilom, da serije nikakor ne glejte med večerjo, saj je polna prizorov, ki resnično niso za vsak želodec. Dodali so, da gre za zelo specifičen humor, ki ne bo prepričal vsakogar, a da sta Barrymore in Olyphant v zgodbi, kjer niso pustili prostora za moraliziranje, odlična in ima serija veliko dobrih izhodišč za razmislek o temah, kot so žalovanje za zakoncem, kakršen je bil nekoč, pa tudi o tem, kako se žrtvuješ za ljudi, ki jih imaš rad.

A. K.