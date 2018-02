Direktor festivala Seviqc Brežice napovedal gladovno stavko, če finančna sredstva ne bodo kmalu zagotovljena

Klemen Ramovš na razpravi odbora za kulturo

7. februar 2018 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Parlamentarni odbor za kulturo je razpravljal o razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti, v okviru tega pa je direktor in umetniški vodja festivala Seviqc Brežice Klemen Ramovš napovedal gladovno stavko, če finančna sredstva ne bodo kmalu zagotovljena.

Včerajšnja seja je bila sicer namenjena razpisu Ministrstva za kulturo RS za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2018—2021, iz katerega je izpadlo več uveljavljenih zavodov.

"Slovenska politika bo pokopala festival Seviqc Brežice," je na seji Odbora za kulturo v Državnem zboru dejal Klemen Ramovš in ob tem napovedal gladovno stavko, če se kmalu ne zagotovijo finančna sredstva.

Polovica samozaposlenih ne dosega minimalne plače

Velik del nevladnega sektorja v kulturi je zadnje dni obupan. 50 odstotkov samozaposlenih ne dosega minimalne plače, rezultati programskega razpisa bodo najverjetneje za nekatere zavode in festivale v polju kulture usodni. Med njimi še posebej izstopajo takšni, ki dosegajo vrhunske rezultate doma in v tujini, in sicer Carmina Slovenica, APZ Tone Tomšič, Zavod Delak, Mesto Žensk, Imago Slovenie, Zavod Maska, sloWind in še nekateri.

Ramovševa napoved gladovne stavke

Festival Seviqc Brežice, ki deluje od leta 1982, se je zaradi krčenja sredstev znašel tik pred ukinitvijo. Direktor festivala Ramovš v obupu napoveduje gladovno stavko. "Če v hipu - danes , jutri zjutraj - ne dobim zagotovil, kdaj bodo prišla sredstva, potem grem v gladovno stavko, ker nimam drugega izhoda. Uporabil bom zavarovalnino, glede življenjske pa se še nisem pogovoril z agentom, kako se to izvede. Vem, da je v primeru samomora po treh letih to naravna smrt," je odločen Ramovš.

Komu vzeti, da bi bilo za dodatna sredstva?

Minister za kulturo Tone Peršak je dejal, da on kot minister ne more podeljevati sredstev mimo razpisov in je zavezan k spoštovanju odločitve strokovne komisije. Lahko sicer doda nekaj sredstev, a le, če ima vire oziroma po besedah ministra, "če ima nov vir. Če se pogovarjamo o tem /…/, da ministrstvo iz lastnih sredstev doda neka sredstva, potem je treba povedati tudi, komu vzeti."

Ramovš je že jeseni na premierja Mira Cerarja naslovil pismo, v katerem je med drugim zahteval ustrezno spoštovanje vrhunskih kulturnih programov slovenskega nevladnega sektorja. Med drugim je izpostavil, da so vrhunski nevladni programi nujna dopolnitev javnim zavodom, ker je lahko nacionalna kulturna produkcija, razen v redkih izjemah, uspešna le v povezovanju institucionalnega in nevladnega sektorja.

Prisotno je prepričanje, da ni nemogoče, da se bo v predvolilnem duhu našel nov vir sredstev za financiranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti. Odbor za kulturo je pozval ministrstvo, da skupaj z vlado preuči zmožnosti za dodatno financiranje in k izboljšanju dialoga.

P. G., Aleksander Čobec, Radio Slovenija