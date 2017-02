Direktor filharmonije naj bi ustavil revizijo in tožil stavkovni odbor

Časnik Delo o stanju v Slovenski filharmoniji

11. februar 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Po oceni sodišča je sklep o izvedbi notranje revizije v Slovenski filharmoniji nezakonit, zato ga je odpravilo. Tožbo na sklep kulturnega ministrstva je vložil direktor filharmonije Damjan Damjanovič, ki je na delovnem sodišču vložil tudi tožbo proti Svizu in Glosi ter stavkovnemu odboru.

Gre za poročanje časnika Delo, ki nadalje navaja še, da glasbeniki kljub stavki vadijo in tudi koncerti se vrstijo po programu. Tako se v prihodnjem tednu obetata dva večera oranžnega abonmaja, v petek je bil koncert, posvečen stoti obletnici Soške fronte.

Petkov koncert brez Lajovica

Vendar je bil petkov koncert izveden s pomembno spremembo, in sicer ga je dirigiral Marko Hribernik in ne maestro Uroš Lajovic, zaradi katerega se je stavka začela. Njegov odhod je bil najprej ultimat direktorju, potem stavkovna zahteva številka ena, tako da se je direktor odločil, da ne bo dirigiral petkovega koncerta. Delo nadalje navaja še, da Lajovic dolgo ni imel nobenega stika z orkestrom. V petek pa je bil na njegovo pobudo sestanek s stavkovnim odborom. Stvari se, kot pravi Lajovic, ne premaknejo, ost je usmerjena proti direktorju Damjanu Damjanoviču, kaj ima s tem on, pa ne dobi odgovora. V ponedeljek se bo Lajovic sestal s celotnim orkestrom, a optimističnih pričakovanj nima, še dodaja časnik.

Kaj pravi stavkovni odbor?

Predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše je za Delo povedala, da trenutno ni nič novega, še vedno čakajo, kako se bo na vse to odzvalo ministrstvo. Orkester kljub stavki resno vadi in ima koncerte, taktirko pa imajo v roki drugi dirigenti, ne šef dirigent Lajovic, ki so mu oktobra lani izglasovali nezaupnico. Naslednji koncert, ko bi moral Lajovic stopiti za dirigentski pult, je napovedan za konec marca.

Vse bolj mogoče je, da bo Damjanovič res odšel 1. julija, kot je pred mesecem zatrdil minister za kulturo Tone Peršak, medtem ko je Damjanovič zanikal, da sta se tako dogovorila. V Delu beremo še, da je minister, sodeč po zadnjih intervjujih, prepričan, da v teh razmerah v Slovenski filharmoniji ni perspektive. "Če hoče ministrstvo res objaviti razpis za direktorja, ki bo v Slovenski filharmoniji mandat nastopil 1. julija, mora Damjanovič odstopiti, ali pa ga mora minister razrešiti. Sicer novega direktorja lahko pripelje šele konec njegovega mandata, ki se bo iztekel decembra prihodnje leto."

Ministrstvo še neodločeno, direktor že vložil tožbe

Tudi delovanje v smeri razrešitve bi bilo težavno, kot piše Delo: "Direktorja je mogoče predčasno razrešiti, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ne izvršuje sklepov organov zavoda, ravna v nasprotju z njimi ali zavodu povzroči večjo škodo ... Kaj takega bi morda lahko našli v reviziji, vendar se je tudi pri tem zapletlo. Ko je ministrstvo 29. decembra izdalo sklep o izvedbi notranje revizije v Slovenski filharmoniji, je Damjanovič vložil tožbo. Sodišče je odločilo, da je sklep nezakonit, zato ga je odpravilo, v obrazložitvi pa navedlo, da sklep nima niti obveznih sestavin in da je le obrazložen bistveni del poštenega upravnega postopka."

Čeprav ministrstvo še ni odločeno, kako naprej, je Damjanovič torej že vložil tožbo zaradi nezakonitosti stavke proti obema sindikatoma Sviza in Glose ter drugim članom, ki sestavljajo stavkovni odbor, saj naj bi z nezakonito stavko škodovali ugledu in dobremu imenu hiše, še poroča časnik Delo.

