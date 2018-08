Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Direktorica Narodne galerije Barbara Jaki, ki je danes prejela francosko državno odlikovanje legija časti. Foto: BoBo Dodaj v

Direktorica Narodne galerije Barbara Jaki odlikovana z legijo časti

Legija časti je najvišje francosko civilno odlikovanje

20. avgust 2018 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Direktorica Narodne galerije Barbara Jaki je prejela francosko državno odlikovanje legija časti. Na podelitvi v zlati dvorani Narodne galerije ji je najvišje francosko civilno odlikovanje izročila francoska veleposlanica v Sloveniji Marion Paradas.

Francoski predsednik je Barbaro Jaki z redom legije časti odlikoval zaradi "naklonjenosti, ki jo izkazuje do francoskih ustanov v Sloveniji, angažiranosti, ki jo pokaže pri uresničevanju skupnih projektov, ter zaupniških in prijateljskih odnosov s francoskimi institucijami", so sporočili iz Narodne galerije.

Dragoceni partner Francije

"Vaša zavezanost evropski kulturni dediščini, vaše popolno poznavanje njenih umetniških tokov in vaša želja dati francoski slikarski dediščini mesto, ki si ga zasluži v vašem kulturnem programu, so razlogi, zakaj ste dragoceni partner moje države," je v svojem nagovoru izpostavila Marion Paradas.

Barbara Jaki je vedno želela okrepiti vezi s Francijo, zato je ob mnogih drugih dosežkih in projektih kljub številnim preprekam zasnovala, branila in izpeljala razstavo slovenski impresionisti in njihov čas (1890–1920), ki so jo leta 2013 odprli v Petit Palais v Parizu. Leta 2015 pa v Ljubljani v Narodni galeriji gostila razstavo Slikati v Normandiji ob izvirih impresionizma, ki izhaja iz zbirke Regionalnega sveta Spodnje Normandije, so še zapisali v sporočilu za javnost v Narodni galeriji.

