Direktorji gledališč pozvali k preklicu spremembe ustanovitvenega akta SF-ja

"Ta korak omogoča najslabše prvine samoupravljanja"

11. marec 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kolegij direktorjev slovenskih gledališč je na ministra za kulturo Toneta Peršaka naslovil v poziv, v katerem ob zavedanju, da reševanje v Slovenski filharmoniji ni enostavno, piše, da se je minister za kulturo reševanja problematike lotil "z enostranskim, neposrečenim in za SF dolgoročno škodljivim ukrepom".

Ministra pozivajo, naj prekliče predlagane spremembe ustanovitvenega akta Slovenske filharmonije. Po spremembi naj bi zaposleni sodelovali pri izbiri pomočnika direktorja za umetniške zadeve, direktorji gledališč pa v tem koraku prepoznavajo "najslabše prvine samoupravljanja".

"Predlagani ukrep lahko dokončno odpravi avtonomijo vodenja in strokovnega dela v javnih zavodih, obenem pa si zlahka zamišljamo, da bodo zaposleni v primeru nezadovoljstva na podlagi tega primera ob napornejših ustvarjalnih procesih upravičeno pričakovali podoben razplet in povzročali turbulence v vodstvenih konstelacijah," piše kolegij v pozivu, ki ga podpisuje predsednik Uroš Korenčan, sicer direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana.

"Ta korak je še mogoče ustaviti"

Po njihovi presoji so vse dosedanje razprave o posodobitvi kulturnega modela vodile v povsem drugačno smer: "Zato smo prepričani, da gre v primeru ukrepa, ki uvaja v javni sektor na področju kulture najslabše sestavine samoupravljanja, za korak, ki ga je še mogoče ustaviti."

Direktorji gledališč so poziv v vednost poslali tudi premierju Miru Cerarju. Sprememba sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF, ki ga je vlada sprejela v sredo, vzpostavljajo možnost sodelovanja zaposlenih v postopku imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje orkestra oz. zbora. S spremembami razširja tudi članstvo v svetu javnega zavoda s petih na šest članov.

Predsednik sveta Slovenske filharmonije (SF) Otmar Zorn je glede možnosti sodelovanja zaposlenih pri izbiri pomočnika direktorja za umetniške zadeve, pred dnevi dejal, da "ni nič narobe, če se šteje, da zaposleni podajo svoje mnenje". "Če pa se to razume, kot da brez njihovega pozitivnega mnenja direktor ne more nič narediti, pa je to blokada vodstva. Vprašanje je, kateri direktor bo potem hotel delati pod pogoji, ki jih bodo narekovali zaposleni, saj končno odgovarja za programski del, pa tudi za ekonomiko," je še dejal Zorn.

Orkester s spremembami načeloma zadovoljen

Člani orkestra so s sprejetimi spremembami načeloma zadovoljni, imajo pa nekaj pomislekov oziroma pripomb. Ministrstvu za kulturo očitajo, da se pri pripravi predloga sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF ni posvetovalo z njimi, kot je bilo dogovorjeno, in jih ni obvestilo, ko je bil predlog pripravljen.

M. K.