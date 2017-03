Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ko je studio pod svoje okrilje vzel Lucasfilm, so načrtovali "samo" še eno trilogijo: Epizode VII, VIII in IX. Na koncu lanskega leta se je kontinuiteta zgodbe nenadoma znašla pod vprašajem: 60-letna Carrie Fisher je umrla za posledicami infarkta. Foto: Reuters Najbrž ni nobeno presenečenje, da po komercialnem in kritiškem uspehu novih filmov studio "razmišlja" o tem, da bi vse skupaj nadaljevali. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Disney načrtuje še 15 let Vojne zvezd

Zadnji prizori s Carrie Fisher bodo ostali nespremenjeni

24. marec 2017 ob 12:26

Prizori, ki jih je pokojna Carrie Fisher posnela za naslednji film v franšizi Vojna zvezd, bodo ostali "nespremenjeni". Prav tako pri Disneyu ne bodo spremenili obstoječega scenarija in vključili smrti generalice Organe. Nobeno presenečenje pa ni, da že razmišljajo o nadaljevanju franšize tudi onkraj tretje trilogije.

"Prisotna je v epizodi VIII, in ne bomo je spreminjali, da bi na ta način obravnavali njeno smrt," je precej nedvoumno potrdil predsednik studia Disney Bob Iger. "Njen nastop, s katerim smo bili vedno zelo zadovoljni, ostaja tak, kot je bil."

Ko je studio pod svoje okrilje vzel Lucasfilm, so načrtovali "samo" še eno trilogijo: Epizode VII, VIII in IX. Na koncu lanskega leta se je kontinuiteta zgodbe nenadoma znašla pod vprašajem: 60-letna Carrie Fisher je umrla za posledicami infarkta. Njen lik, nekdaj princesa in zdaj generlka Organa, se pojavi "skozi celo Epizodo VIII", ki bo naslovljena The Last Jedi, je Iger povedal za The Los Angeles Times. Snemanje svoje vloge je namreč pred usodnim letom, ki se je uzkazal za njenega poslednjega, že dokončala. Zadnji Jedi v kinematografe prihaja 15. decembra letos.

Ljubitelje galaksije daleč, daleč stran je skrbelo, da bo treba lik Fisherjeve v celoti izrezati ali pa, še huje, da jo bodo "poustvarili" s pomočjo računalniške animacije, kar so za sklepni prizor lanskega preddela Rogue One že naredili. (Še bolj vpadljiv je bil Grand Moff Tarkin, ki ga je "igral" že dvajset let pokojni Peter Cushing).

V Vojni zvezd: Sila se prebuja (2015) smo izvedeli, da je princesa Leia zdaj kot generalka na čelu odpora, ki se bori proti zloveščemu režimu Prvega reda. V zvezi s Han Solom se jima je rodil sin, Ben, ki pa je prestopil na temno stran in si zdaj pravi Kylo Ren.

Naposled soočenje med Kylom in Leio?

Disneyevi delničarji so na svojem letnem srečanju v začetku tega mesca že lahko videli prve prizore naslednjega filma. Iz prvih drobcev informacij se da sklepati, da bomo v Zadnjem jediju priča soočenju Leie in njenega sina (igra ga Adam Driver), pa tudi ponovnemu snidenju generalke z njenim bratom, Lukeom Skywalkerjem (Mark Hamill).

Han Solo: mlada leta predrznega tihotapca

Iger je na tem srečanju natrosil še nekaj podrobnosti o novem samostojem filmu o Hanu Solu (mlajšo različico junaka, ki je kulten po zaslugi Harrisona Forda, bo igral Alden Ehrenreich). Zgodba menda popisuje Hanovo usodo med 18. in 24. letom, ko je kupil Milenijskega sokola in naletel na svojega kasnejšega pajdaša Chewbacco. Film v kinematografe prihaja naslednje leto.

A. J.