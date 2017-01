Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Revija Variety je že pred časom poročala, da so snemanje osmega dela franšize, ki uradnega naslova še nima, končali julija. Film, ki ga ne režira več J. J. Abrams, ampak Rian Johnson, je trenutno v procesu poprodukcije. Foto: Reuters V novi trilogiji se morata Han in Leia spopasti s tem, da je njun sin prestopil na temno stran Sile. Prvi del je bil usoden za Hana Sola, v tretjem pa bo treba nekako upravičiti tudi Leiino odsotnost. Foto: IMDb Raje kot da bi umrlega Petra Cushinga zamenjali z drugim igralcem, so ga pri Disneyju digitalno "oživili" s pomočjo starih posnetkov. No, v resnici je šlo za kombinacijo pristopov: v njegovem kostumu je nastopil Britanec Guy Henry, ki so ga nato v poprodukciji "predelali" v Cushinga. (Menda je bilo največ težav z njegovimi nogami: za film Novo upanje so Cushinga dosledno snemali od kolen navzgor, ker je menda nastopal v copatih, zato danes ni nikakršnih posnetkov Tarkinovih nog. Foto: IMDb Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Disney ne bo digitalno oživljal princese Leie za Vojno zvezd

Odzvali so se na napačna poročila v medijih

14. januar 2017 ob 13:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav studio Disney po navadi trmasto molči o vseh podrobnostih v zvezi z novimi filmi Vojne zvezd, so tokrat naredili izjemo. Podjetje Lucasfilm je zanikalo govorice, da skušajo odkupiti pravice za uporabo podobe nedavno umrle Carrie Fisher v novih filmih franšize Vojna zvezd.

Več medijev je namreč poročalo, da se je studio že lotil ugotavljanja, kako bi lahko posthumno vključili Carrie Fisher v Epizodo IX (Epizoda VIII, ki v kinematografe prihaja decembra letos, je namreč že posneta skupaj s Carriejino upodobitvijo generalke Leie Organa.) V oddaji BBC Newsnight so celo poročali, da načrte kujejo z "nespodobno naglico".

"Po navadi se ne odzivamo na špekulacije medijev ali oboževalcev," je podjetje Lucasfilm zapisalo v objavi na uradni spletni strani Vojne zvezd, "tokrat pa bi radi naslovili enega od tračev, ki kroži."

"Radi bi zagotovili svojim oboževalcem, da podjetje Lucasfilm ne načrtuje digitalnega poustvarjanja Carrie Fisher v vlogi princese ali generalke Leie Organa. Carrie je bila in vedno bo članica Lucasfilmove družine. Bila je naša princesa, naša generalka in - kar je najpomembnejše - naša prijateljica. Še vedno žalujemo za njo. Poklanjamo se njenemu spominu in zapuščini; vedno bomo spoštovali vse, kar je naredila za Vojno zvezd."



"Nastop" Petra Cushinga zbudil dvome o etičnosti takega početja

Vseeno ni težko razumeti, zakaj je bil uraden demanti potreben: prejšnji mesec je marsikoga pretreslo, da se je v obzgodbi Rogue One v vlogi Moffa Tarkina "vrnil" že leta 1994 umrli Peter Cushing. 23 let po smrti so njegov nastop sestavili iz že obstoječih posnetkov za film Novo upanje (1977). Rogue One, v katerem sicer ni bilo lika princese Leie, se v zadnjem prizoru "poveže" z začetkom Epizode IV, katerega preddel je - za hip smo lahko videli Carrie Fisher, kakršna je bila v sedemdesetih.

Kot smo že omenili, je Fisherjeva pred smrtjo dokončala svoje delo za Epizodo VIII (režira jo Rian Johnson), seveda pa še ne moremo vedeti, kako in če bo njena smrt vplivala na zaplet Epizode IX v režiji Colina Trevorrowa.

Carrie Fisher je umrla 27. decembra lani, nekaj dni po tem, ko je zaradi kapi zdrsnila v komo. Dan za njo nas je zapustila tudi njena mama, še ena igralska ikona - Debbie Reynolds.

A. J.