Disney z megalomanskim letnim zaslužkom podrl rekord

Strategija "osmoze" manjših studiev se obrestuje

26. december 2016 ob 19:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo studia Disney si leta 2016 najbrž ne bo zapomnilo kot kilavega poglavja: postali so prvi filmski studio v zgodovini, ki je v enem letu samo s prodajo vstopnic zaslužil več kot sedem miljard dolarjev. Na tekoči trak svoje tovarne uspešnic so poleg animacij in Marvelovih superjunakov letos položili še Rogue One, prvi spin-off franšize Vojna zvezd.

Ko je Rogue One samo v prvem vikendu predvajanja po svetu zaslužil več kot 300 milijonov dolarjev, je studio Disney lahkotno švignil mimo lanskega rekordnega zaslužka (6,9 miljard dolarjev), ki ga je z megalomanskimi projekti (Jurski svet, Hitri in drzni 7) postavil studio Universal.

Preden bo leta konec, bo ta številka - predvsem po zaslugi silne priljubljenosti najslavnejše znanstveno-fantastične franšize na svetu in animacije Vaiana - najbrž celo bližje osmim miljardam kot sedmim, ocenjujejo analitiki.

Miljardni zaslužek ni več taka redkost

Pri Disneyu so sicer že razkrili štiri najdonosnejše filme leta: Stotnik Amerika: Državljanska vojna, Iskanje pozabljive Dory in Zootropolis so v skupnem seštevku zaslužili več kot miljardo dolarjev vsak, nova adaptacija Knjige o džungli pa se je ustavila tik pod to mejo. Doctor Strange z Benedictom Cumberbatchem v glavni vlogi je od novembrskev premiere doslej zaslužil okrog 650 milijonov dolarjev.

Premišljena strategija asimiliranja talentov

Rekordni zaslužek je kronski dragulj desetletne strategije Disneyevega filmskega oddelka, ki stavi na kupovanje uveljavljenih franšiz, likov in nadarjenih posameznikov. Pred točno desetletjem so denimo kupili studio Pixar, tovarno uspešnic, s katero so v roke dobili franšize Iskanje malega Nema, Svet igrač in druge, ter si tako povrnili primat v svetu animacije.

Leta 2009 so svet presenetili s še večjim nakupom: v zameno za štiri miljarde dolarjev so postali lastniki stripovskega vesolja Marvel, v katerem se med drugim srečujejo Možje X, Iron Man in Stotnik Amerika - junaki, ki so Disneyu odprli nova obzorja na področju igranega filma.

Tretji nakup, ki je pisal zgodovino, je bil prevzem Lucasfilma, studia, ki ima v lasti Vojno zveszd. Disney je takoj začrtal širitev "galaksije daleč, daleč stran" in jo z lansko Epizodo VII tudi začel uresničevati.

Vse te nakupe v skupni vrednosti 15 milijard dolarjev so analitiki in investitorji praviloma kritizirali zaradi neracionalno visokih vsot, ki so menjale lastnika. Arhitekt tovrstnega poslovanja je izvršni direktor Bob Iger. "Pred petimi, desetimi leti je bil stalen refren, da Disney preplačuje, ampak po zaslužkih teh franšiz vidimo, da so ključen del njihovega uspeha," priznava analitik Guy Bisson.

A. J.