Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Vojvodinja Kate je v Kralju Charlesu III. prikazana kot spletkarska lady MacBeth, ki je pripravljena iti zelo daleč, da bi svojega moža spravila na prestol, ki mu po njenem mnenju pripada. Foto: BBC Predstava se začne na pogrebu kraljice Elizabete II. Charles mora zatem na redno tedensko srečanje s premierjem - kjer pa se takoj zaplete v spor z vlado. Kmalu po državi izbruhnejo protesti. Foto: BBC Številni britanski igralci z dramo niso hoteli imeti nobenega opravka, češ da bi to uničilo njihove možnosti za kako častno priznanje ali naziv, ki jih podeljuje monarhija. Foto: BBC

Distopična vizija razklane monarhije "kralja Charlesa" razburila Britance

Odštevanje do premiere drame King Charles III

2. maj 2017 ob 13:35

London - MMC RTV SLO

Nova BBC-jeva TV-drama, ki predvidi smrt kraljice Elizabete, najde prostor za duha princese Diane in vojvodinjo Catherine prikaže kot spletkarko, je silno razburila torijske politike - še preden so jo sploh predvajali.

Sicer do monarhije vedno spoštljivi BBC je s svojo novo televizijsko dramo King Charles III, fiktivno vizijo prihodnosti britanske monarhije, razburil rojaliste. In nekaj igralcem najverjetneje uničil možnosti za viteški red.

Britanci nestrpno čakajo prihodnji teden, ko bo televizija BBC predvajala TV-film, ki vizualizira vzpon princa Charlesa na britanski prestol: kraljeva družina se v tej različici prihodnosti bliskovito zaplete v pikre spore in neizprosno rivalstvo. Film King Charles III je v resnici adaptacija istoimenske broadwajske predstave Mika Bartletta.

Igralci so se otepali kraljevih vlog

Režiser Rupert Goold se zaveda, da je tematika za državno televizijo pomenila trd oreh. "Glede na to, kako bi se vse skupaj lahko izšlo, so bili pri BBC-ju zelo fleksibilni," je komentiral za Radio Times. "Morate se zavedati, da smo že pri odrski postavitvi prestali celo kalvarijo pogajanj z odvetniki in določenimi igralci, ki niso hoteli imeti s projektom nobene povezave, češ da bo to vplivalo na njihove prihodnje možnosti za pridobitev častnega naziva."

Med tistimi, ki so si vendarle upali tvegati z upodobitvami kraljeve družine, je bil 70-letni Tim Pigott-Smith, ki pa premiere žal ne bo dočakal: umrl je prejšnji mesec. V TV-drami je ponovil vlogo kralja Charlesa, ki ga je uprizarjal že na odru. Princ Harry je Richard Goulding, ki rdečelasega prestolonaslednika igra že v seriji The Windsors (Channel 4).

Oliver Chris, ki igra Charlesovega prvorojenca Williama, se zaveda, da se bo prizor z duhom princese Diane marsikomu zdel "precej šokanten". "Številni se bodo ob tem naježili, ampak upam, da smo prizor izpeljali z dovolj inteligence in občutka, da se ne bo zdel senzacionalističen. Absolutno se zavedam, da gre za resnično osebo in resnično družino."

Kate rovari v ozadju

Vsi vpleteni poudarjajo, da je treba vedeti, da je zgodba popolnoma fiktivna. Charles je v tej viziji prihodnosti popolnoma sprt z Williamom, Charlotte Riley (spomnimo se je iz serije Peaky Blinders) pa je kot vojvodinja Catherine nekakšna novodobna spletkarska lady MacBeth.

"Občinstvo loči med dejstvi in fikcijo"

Neki prizor - v njem razjarjena Camilla (Margot Leicester) prisoli klofuto pastorku Williamu - je že zdaj razburil nekaj politikov. Torijski poslanec Andrew Bridgen je za časopis Mail on Sunday komentiral, kako "žalostno" se mu zdi, da "skuša BBC promovirati ta fantazijski izpad, ki se bo številnim plačnikom naročnine zdel neokusen in ki po njegovem mnenju očrni in spodkopava kraljevo družino".

Pri BBC-ju stoično odgovarjajo: "Občinstvo loči med dejstvi in fikcijo. Charles III je priložnostna drama in večkrat nagrajena gledališka predstava." Predstava je namreč dobila priznanje olivier za najboljšo novo postavitev na West Endu, ko je gostovala na Broadwayu, pa še nagrado tony. Pigott-Smith je bil za vlogo Charlesa nominiran tako za oliviera kot za tonyja.

A. J.