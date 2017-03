Dnevi, ko praznuje slovenska resna glasba

Koncertno dogajanje in muzikološki simpozij

17. marec 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani bodo med 17. in 23. marcem potekali 32. Slovenski glasbeni dnevi, ki bodo tako kot muzikološki simpozij posvečeni novi glasbi v "novi" Evropi med obema vojnama.

Kot je na novinarski konferenci povedal vodja mednarodnega muzikološkega simpozija Jernej Weiss, so se letos odločili, da se po četrt stoletja znova posvetijo obdobju med obema vojnama in predstavijo skladatelje ter najnovejše raziskave tega obdobja. Med najzanimivejšimi krstnimi izvedbami, ki bodo zazvenele na dnevih, je Weiss izpostavil violinski koncert Lucijana Marije Škerjanca. Na letošnjem simpoziju bo sodelovalo 24 govorcev iz osmih držav.

Na temo simpozija bo uglašen tudi program Slovenskih glasbenih dnevov. Festival se bo začel drevi s koncertom Orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Lovrenca Arniča. Zazvenela bodo dela Marija Kogoja, Demetrija Žebreta in Slavka Osterca. Po Arničevih besedah gre za programsko zelo raznovrstno shemo, saj so skladatelji uporabljali različne stilne kompozicijske tehnike. Solist bo pianist Marjan Peternel.

V nedeljo, 19. marca, bo sledil koncert Godalnega kvarteta Tartini, ki bo edini potekal zunaj prestolnice, v samostanu sv. Ane v Kopru. Kvartet bo skupaj z mlado sopranistko izvedel dela Kogoja, Osterca, Žebreta in Škerjanca.

Dan pozneje bo na sporedu Koncertni atelje Društva slovenskih skladateljev. Program za koncert je pripravila skladateljica Nina Šenk, ki je vanj uvrstila tudi tri novitete Blaženke Arnič Lemež, Nejca Bečana in Bojana Glavine. Nastopili bodo Nadja Drakslar Petrač (klarinet), Andrej Petrač (violončelo) in Tomaž Petrač (klavir).

V torek, 21. marca, bo na sporedu Koncert slovenskih samospevov, na katerem bosta sopranistka Barbara Jernejčič Fürst in pianistka Gaiva Bandzinaite interpretirali samospeve skladateljev, kot so Kogoj, Matija Bravničar in Marijan Lipovšek. Dan pozneje pa bo mogoče prisluhniti koncertu sopranistke Therese Plut ob orgelski spremljavi Polone Gantar. Izvedli bosta dela Blaža Arniča, Srečka Koporca, Franca Šturma, Maksa Strmčnika, Tomaža Sveteta in Lojzeta Lebiča.

Slovenske glasbene dneve bo sklenil koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki bo pod taktirko Simona Krečiča in s solistoma Žigo Staničem (klavir) in Žigo Brankom (violina) izvedel tri Škerjančeva dela, med drugim tudi Koncert za violino in orkester št. 1, ki bo doživela praizvedbo. Na sporedu bosta še novo delo Alenje Pivko Kneževič in skladba Žige Staniča Koncert za klavir in orkester. Koncertu bo sledil pogovor z muzikologom Gregorjem Pompetom.

Med spremljevalnimi prireditvami bo tudi predstavitev knjige s portretom skladatelja Uroša Rojka, ki jo je pod naslovom Sizifovsko lepo napisal muzikolog Leon Stefanija, so še povedali na novinarski konferenci.

A. K.