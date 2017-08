Dnevi poezije in vina v duhu odprtega pisma zaprti Evropi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V Odprtem pismu Evropi Stefana Hertmansa, ki je bilo že v soboto v več medijih objavljeno v sedmih jezikih, se je belgijski pesnik izhajajoč iz grške mitologije osredotočil na trenutno krizo, v kateri je, kot je zapisal, politika odpovedala, kritični posamezniki pa plačujejo visoko ceno. A po njegovem mnenju upanje ostaja. Foto: Dnevi poezije in vina S celodnevnim dogajanjem v Mariboru in velikim vrhuncem na Ptuju se bodo danes začeli 21. dnevi poezije in vina, ki se bodo sklenili v soboto, 26. avgusta, z dopoldansko Promenado poezije. Foto: Dnevi poezije in vina / Matej Pušnik Gosta letošnjih Dnevov poezije in vina pesnika Stefan Hertmans iz Belgije in Raúl Zurita iz Čila na včerajšnjem druženju v Narodni galeriji. Foto: Dnevi poezije in vina / Matej Pušnik Sorodne novice Pesniški večeri: uvod, kakršen se za Dneve poezije in vina spodobi

23. avgust 2017 ob 09:45

Maribor / Ptuj - MMC RTV SLO, STA

"Zahod je vsemu svetu pokazal, kaj pomeni svetovna mobilnost, ne da bi pri tem pomislil, da ne more ostati pri enosmernem prometu," med drugim beremo v Odprtem pismu Evropi, ki ga je napisal gost letošnjih Dnevov poezije in vina pesnik Stefan Hertmans.

In prav javno branje tega odprtega pisma na Ptuju bo vrhunec prvega dne 21. festivala Dnevi poezije in vina, ki jih začenja današnje celodnevno dogajanje v Mariboru.

Pogled med stihe vzhodnih sosedov

Častna pesniška gosta pa sta še slovenski pesnik Andrej Brvar in svetovno znani čilski pesnik Raúl Zurita, s katerima se bodo obiskovalci lahko družili danes v Mariboru. V središču pozornosti je letos sodobna madžarska poezija, med madžarskimi pesniki tako v goste prihajajo Ottó Tolnai, János Térey, Krisztina Tóth in István Vörös.

O sodobni Evropi, izhajajoč iz grške mitologije

Belgijski pesnik Stefan Hertmans je prvi pesnik, ki je za festival napisal neposredno in polemično pismo na temo aktualnega družbenega vprašanja. V pismu se je, izhajajoč iz grške mitologije, osredotočil na trenutno krizo, v kateri je, kot je zapisal, politika odpovedala, kritični posamezniki pa plačujejo visoko ceno. A po njegovem mnenju upanje ostaja.

Odprto pismo Evropi Stefana Hertmansa lahko v celoti preberete tukaj.



Skrb za pesniški podmladek

Dnevi poezije in vina pa so od leta 2014 del evropske pesniške platforme Versopolis, zato bo festival obiskalo pet obetavnih mladih pesnikov iz Evrope, med katerimi so Nikolina Andova iz Makedonije, Laura Accerboni iz Italije, Yekta iz Francije, Helwig Brunner iz Avstrije in Julia Szychowiak iz Poljske.

Verzi, vsakokrat preliti na papir

Tako kot prejšnja leta bo tudi letos ob festivalu izšlo več tiskanih izdaj. Najobsežnejša je knjiga z Brvarjevimi zbranimi zbirkami Transverzala; Od Slikanice do Materiala, čilskega pesnika Zurito pa bo v slovenščini prvič mogoče brati v knjigi Daleč stran v prevodu Janine Kos. V goste festivala prihaja še deset pesnikov z vseh celin, katerih poezija bo izšla v posebnih festivalskih knjižicah.

Celotni program 21. dnevov poezije in vina najdete tukaj.



In še vino, ki se poda k poeziji

Dnevi poezije in vina pozornosti ne namenjajo torej zgolj poeziji, ob kateri bo veliko časa tudi za vinske Hude pokušnje!, vinski kviz in vinsko delavnico, obetajo pa se še otroški program, kiparska razstava Eneja Gala in pet koncertov, med njimi nastop Rundek Cargo Tria.

Letošnje dogajanje bo v soboto, 26. avgusta, na Ptuju sklenila dopoldanska Promenada poezije. Med Dominikanskim samostanom, Prešernovo ulico, Slovenskim trgom, Miklošičevo ulico, Mestnim trgom, Aškerčevo ulico in Vrazovim trgom bodo nastopile domače glasbene in folklorne zasedbe ter ulični umetniki.

Avtor Odprtega pisma Evropi Stefan Hertmans je bil tudi gost včerajšnjih Odmevov.

