Dnevi slovenskega filma v madžarski prestolnici

Trije slovenski filmi na ogled med 13. in 15. oktobrom

10. oktober 2017 ob 13:20

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

V Budimpešti so bili slovenski filmi prvič po desetih letih ponovno predstavljeni lani, Dnevi slovenskega filma pa naj bi postali stalnica. Predstavitve slovenske filmske produkcije so letos že potekale v Romuniji, Pulju, Osijeku in Sarajevu, po Budimpešti pa sledita v novembru še retrospektivi v Litvi in Beogradu.

Nočno življenje, Houston, imamo problem! in Nika je trojica, ki predstavlja slovenske filmsko produkcijo na Dnevih slovenskega filma v madžarski prestolnici med 13. in 15. oktobrom. V kinu Toldi bo v petek prvi na sporedu celovečerec Damjana Kozoleta, v soboto igrano-dokumentarni film Žige Virca, v nedeljo pa torej mladinski film v režiji Slobodana Maksimovića.

Tridnevno dogajanje bo uvedla projekcija Nočnega življenja v družbi z režiserjem, ki se je bosta po napovedih Slovenskega filmskega centra (SFC) udeležila tudi slovenski veleposlanik na Madžarskem Robert Kokalj ter vodja promocije in distribucije SFC-ja Nerina T. Kocjančič.

Osnovna vprašanja sodobnega Zahoda

Celovečerec Nočno življenje, ki je nastal v produkciji hiše Vertigo, se dotika osnovnih vprašanj sodobne evropske družbe, kot so zaupanje, etika, hipokrizija, korupcija in strah pred mediji. Prejel je že več nagrad, med njimi nagrado kritikov letošnjega 45. beograjskega filmskega festivala, na 10. mednarodnem festivalu filmske režije v srbskem Leskovcu pa drugo nagrado za režijo, poimenovano po velikanu jugoslovanskega filma Živojinu Žiki Pavloviću. Lani je Kozole osvojil tudi kristalni globus za najboljšega režiserja na 51. filmskem festivalu v Karlovih Varih.

Naš lanski kandidat za tujejezičnega oskarja

Naslednji dan bo na ogled igrano-dokumentarni film režiserja Žige Virca Houston, imamo problem!, ki je bil lani tudi slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja. Film je nastal v produkciji Studia Virc in tudi koprodukciji RTV Slovenija, prvi slovenski film, ki ga je v svoj program uvrstil Netflix, in prva originalna HBO produkcija v naši regiji. Avtorja filma je že pred začetkom snemanja prevzela tekma za prevlado v vesoljski areni med ZDA in nekdanjo Sovjetsko zvezo ter skrivnosti Titovih podzemnih kompleksov in s tem povezanimi teorijami zarot. "Vse to je bil povod za snemanje filma, ki gledalca izzove k zavzetju kritičnega pogleda na ponujena dejstva," je pojasnil Žiga Virc.

Ko si končno dovolj star, da se sam odločaš

Letošnje dneve bo sklenil mladinski film Nika, ki bo na sporedu v nedeljo in je nastal v produkciji Nora Production Group. Nika, drugi celovečerec Slobodana Maksimovića, pripoveduje zgodbo o neustavljivi najstnici, ki je po očetu podedovala strast po hitrosti - tekmovanju v go-kartingu, čeprav ga je ravno ta pokopala. Nikina mati se s hčerinim izborom konjička ne strinja, a hkrati ve, da je dovolj stara, da začne v življenju sprejemati svoje odločitve in odgovornost zanje. 19. filmski festival v Motovunu je Niki prinesel nagrado za najboljši mladinski film. "Če vam nagrado dodeli mladinska žirija, je to zlata vreden občutek," je takrat povedal Maksimović.

P. G.