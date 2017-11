"Dnevniki in razglednice odpirajo vpogled v intimni svet vojaka"

Poudarki Pogovor ob izidu dnevnika vojaka 1. svetovne vojne na knjižnem sejmu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Dnevnik inženirja Filipa Jurkoviča, ki je večji del služenja poveljeval moštvu in gradil različne vojaške objekte, je MMC-ju predal njegov vnuk Dušan Weixler, ki je z družino dolga leta skrbno hranil dnevniški zapis svojega deda. Foto: BoBo Dnevniški zapiski Filipa Jurkoviča. Foto: Arhiv družine Weixler Dnevnik so predstavili: Ivan Lotrič, Alen Jelen, Petra Svoljšak, Mojca Menart, Maja Kač, Dušan Weixler in Tomaž Rauch. Foto: BoBo Danes sem si točno ogledal to strašno bojišče v celem odseku od Gouzeaucourta tja do Boursiesa in po drugi obrambni črti nazaj do Finsa. Kako je svet od granat opustošen v tej okolici, luknja pri luknji, to zoperstavlja vsako fantazijo in popis, to se mora samo fotografirati in samo videti. Sploh so imeli Angleži povprečno več in mnogo težje artilerije tukaj kakor Nemci, ker to se takoj opazi pri prekoračenju prve bojne črte. Vasi, trgi in drugi drevesni nasadi in znaki prejšnjega človeškega bivanja pa se sploh ne poznajo. Vse je zginilo s površja zemlje in se drugo ne vidi kakor kup šote brez vsake oblike. Razvaline in razdejanje, kamor vidijo oči, ter svet, kolikor ni od granat, toliko od pionirjev strašno razkopan in uničen. Koliko človeške sreče in blagih spominov je tukaj strto v prah in pepel!? Zapis v dnevnik, 24. marec 1918 Ako hodim sam po tem močvirju in gozdovih ter poslušam to tajinstveno šušljanje dreves, me zmerom v tej vodni puščavi obide neka notranja groza in me strahoma obdaja ta planjava. Tudi tukaj imamo več grobov naših padlih vojakov, ki imajo križe iz brezovega lesa, brez napisa, in vsi so obrnjeni tako, da ubogi pokojniki gledajo proti zahodu – to je proti svoji domovini. Zapis v dnevnik, ko je bil Jurkovič na vzhodni fronti Sorodne novice Slovenski knjižni sejem: ker je knjiga še vedno najmočnejše orožje "Pa zbogom, junaki." Dnevnik slovenskega vojaka iz prve svetovne vojne. Dodaj v

25. november 2017 ob 13:14,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že 27 let se srečujem s podobnim gradivom, a takšen vojni dnevnik s fotografijami je edinstven, je ob predstavitvi dnevnika iz 1. svet. vojne - Pa zbogom, junaki! - na Slovenskem knjižnem sejmu povedala zgodovinarka Petra Svoljšak.

Knjižna izdaja dnevnika, ki ga je MMC RTV Slovenija predal vojakov vnuk Dušan Weixler, predstavlja vrhunec projekta, s katerim se je MMC RTV Slovenija pridružil zaznamovanju stoletnice začetka 1. svetovne vojne. Še svežega iz tiskarne so ga predstavili na knjižnem sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani, in sicer v posebnem studiu Radia Ars. O njem so se pogovarjali vodja Založbe ZKP RTV Slovenija Mojca Menart, urednica izdaje Maja Kač, zgodovinarka Petra Svoljšak in avtorjev vnuk Dušan Weixler.

Posnetek pogovora, ki ga je spremljala še radiofonska predstavitev dnevnika v režiji Alena Jelena, v kateri odlomke iz dnevnika interpretiral Ivan Lotrič, živo glasbeno refleksijo nanje pa prispeva multiinštrumentalist Tomaž Rauch, lahko pogledate v spodnjem videoposnetku ali v arhivu RTV 4D.



Jurkovič je štiri leta 1. svetovne vojne prebil na treh različnih frontah - soški, vzhodni in pred končno vrnitvijo domov tudi na zahodnem bojišču. Dragoceno dopolnilo zapisov je tudi fotografsko gradivo, saj so se poleg dnevnika ohranili štirje zajetni albumi razglednic, ki jih je ženi in otrokom pošiljal z bojišč.



Avtentično, a bralcu prijazno

"Zgodovinarji posegamo predvsem po drugem dokumentarnem gradivu, vendar nam prav dnevniki in pisma odpirajo pomemben vpogled, intimne misli vojakov, opise ljudi, ki so jih srečevali," na vrednost takšne izdaje opozori zgodovinarka Petra Svoljšak z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC-ja SAZU-ja, kjer so zaslužni tudi za prepis dnevnika.

Njih je namreč vnuk Dušan Weixler kontaktiral pred osmimi leti in jim v obdelavo ponudil obsežno zbirko zapisov, fotografij in razglednic, ki jih je tri leta življenja na bojiščih domov pošiljal Filip Jurkovič. A takrat je po besedah Svoljšakove na vrata trkala kriza in delo je zastalo. Njihov prepis v elektronski obliki je ob 100-letnici začetka svetovne morije torej prišel v MMC.

Da je postal pripravljen za objavo in primeren za prebiranje, ga je bilo treba urediti. "Ker smo želeli ohraniti avtentičnost, smo v besedilo posegli le s prevodom delov, ki jih je Jurkovič zapisal v nemščini, in z najbolj nujnimi posegi, da so stavki in besedilo prijazni bralcu in lažje razumljivi," pojasnjuje vodja kulturne redakcije MMC-ja Maja Kač.

Knjižna izdaja dnevnika je naprodaj na spletni strani ZKP RTV Slovenija.

Podanih je ogromno informacij

Pomemben prispevek je dal zgodovinar Žiga Koncilija, ki je besedilo postavil v zgodovinski okvir in z več kot 600 opombami o pomembnih podatkih, krajevnih zapisih, zgodovinskem dogajanju, ki je teklo vzporedno, dodal dnevniku širino, ki bralca celovito popelje v tisti strahotni vojni čas.

Petra Svoljšak je zato ta dnevnik označila kot edinstven, saj so mu dodane tudi kakovostne fotografije in razglednice, ki ne odpirajo le pogleda v življenje vojaka, temveč tudi vsega in vseh, kar ga je spremljalo v tem času. "Poda toliko informacij, da jih je treba počasi predelovati."

In iz vseh teh podrobnostih ter pronicljivih mislih svojega dedka spoznava tudi vnuk Dušan Weixler. Jurkovič je namreč umrl pred njegovim rojstvom, o vojnih doživetjih pa v družini po vojni niso veliko govorili. Ko se je Jurkovič leta 1914 poslovil od žene, sta imela tri otroke. Med vojno so se jima rodili trije, prav tako sta tri otroke dobila po vojni. Družina je bila torej zelo številčna, Jurkovič je bil skrben oče in mož, ki ga je ves čas podpirala žena Katarina.

Medvojno dogajanje v domači hiši pa je edino, ki v njegovih zapisih umanjka - ko je domov odšel na dopust, ni v zapise napisal ničesar. "Doma so si vojaki verjetno želeli odpočiti od vojne in so zato doložili tudi pero," razmišlja Petra SVoljšak.

Vsak dan domov poslal pozdrave

Zato pa je bil toliko bolj dejaven na bojišču - s fronte je namreč skoraj vsak dan domov poslal kakšno razglednico, fotografijo, pozdrave za svoje domače. In tudi kopica teh pisemc se je ohranila do danes. Vojna oblast v njih kljub pogosto razširjeni cenzuri namreč ni posegala. "Pisma vojakov so intimna in oblasti ne povejo, kaj si vojak misli o oblasti. Vojaki namreč skušajo raje ohranjati privid normalnosti - ženam, sestram naročajo, kaj naj posejejo, kaj naj postorijo," pojasnjuje zgodovinarka Svoljšak.

Po 100 letih pa nam te intimne misli nekega vojaka lahko ponudijo povsem drug vpogled v zgodovinsko dogajanje, v to, kakšen vpliv je imela vojna na t.i. majhne ljudi, kako so se zaradi nje spremenile družine, pokrajine in življenja prihodnjih generacij.

P. G., A. S.

