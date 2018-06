Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kot piše v utemeljitvi, je Karpo Godina še vedno vzor generacijam filmskih ustvarjalcev, ki so imeli srečo sodelovati z njim, poslušati njegova predavanja ali samo občudovati njegove stvaritve. Foto: BoBo Župančičevo priznanje za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture prejme tudi mednarodna plesna skupina EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 ustanovil priznani slovenski koreograf in plesalec Iztok Kovač in ki od leta 2009 domuje v Španskih borcih. Foto: MMC RTV SLO Kot preberemo v utemeljitvi, je pogum literata Janija Virka je v tem, da spodmika temelj sleherni enoumnosti, dogmatični resnici in družbeni ideologiji. Foto: BoBo Dodaj v

Dobitnik Župančičeve nagrade je Karpo Godina, eden največjih slovenskih filmarjev

Podelitev nagrad bo 12. junija v Švicariji

5. junij 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Župančičeva nagrada za življenjsko delo gre letos v roke cineasta in pedagoga Karpa Godine, najvišja priznanja, ki jih ljubljanska občina podeljuje za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture v zadnjih dveh letih, pa kolektivu EnKnapGroup, gledališkima ustvarjalcema in poučevalcema cirkuške umetnosti Nataše in Ravila Sultanova ter literata Janija Virka.

Karpo Godina je eden največjih slovenskih umetnikov s področja filma, o čemer pričajo nepregledno število njegovemu delu posvečenih retrospektiv po vsem svetu, nagrade z mnogih najpomembnejših evropskih in svetovnih festivalov ter stalno uvrščanje njegovih del na mednarodne lestvice največjih in izjemnih del v zgodovini filmske umetnosti, beremo v utemeljitvi.

Prav tako je že dolgo in še vedno vzor generacijam filmskih ustvarjalcev, ki so imeli srečo sodelovati z njim, poslušati njegova predavanja ali zgolj občudovati njegove stvaritve. Z izvirnim pristopom k obdelavi resnih tem mu je le z njemu lastno ironijo uspelo približati svoja dela tudi širšemu gledalstvu. Brez cenenega spogledovanja ali estetskega popuščanja se je približal gledalcem in filmarjem mnogih generacij, so še zapisali o nagrajencu.

Sled je pustil v kinematografijah nekdanje države, kot direktor fotografije je sodeloval z največjimi režiserji iz regije in soustvaril njihova prelomna dela, zaznamoval je tudi slovensko gledališče. Iz neštetih posnetkov in fotografij je razvidna njegova ljubezen do Ljubljane.

Nagrada edinemu stalnemu ansamblu za sodobni ples v Sloveniji

O mednarodni plesni skupini EnKnapGroup, ki jo je leta 2007 ustanovil priznani slovenski koreograf in plesalec Iztok Kovač, so v utemeljitvi zapisali, da zavzema osrednje mesto na področju sodobnega plesa in plesnega gledališča. Je edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji. Vzpostavil je visoke produkcijske standarde in celovito profesionalno obravnavo sodobne plesne umetnosti.

Zakonca, ki sta v mesto pripeljala najboljše klovne

Priznanje prejmeta tudi zakonca Nataša in Ravil Sultanov, ki sta s svojim Cirkusom Buffeto in znanjem cirkuške umetnosti ustvarila bolj sodoben in vesel slovenski kulturni prostor ter Ljubljano umestila na svetovni zemljevid tega kulturnega področja. Postavila sta številne avtorske predstave in uvedla cirkuški festival, ki je v mesto pripeljal najboljše klovne.

Pogumni in brezkompromisni zapisi

Romane, kratke zgodbe, pesmi, eseje, scenarije in premišljevanja Janija Virka odlikujeta osebni pogum in brezkompromisnost. Ne v smislu, da bi z avtorsko vehementnostjo zagovarjal prevzete moralne norme in filozofska stališča, nasprotno, njegov pogum je v tem, da spodmika temelj sleherni enoumnosti, dogmatični resnici in družbeni ideologiji, je zapisano v obrazložitvi.

Več kot 50 let spominjanja na Otona Župančiča

Podelitev nagrad bo 12. junija ob 19. uri v Ustvarjalnem centru Švicarija. Pol ure prej se bo ljubljanski župan Zoran Janković v ateljeju Stojana Batiča v Švicariji srečal z nagrajenci, ki se bodo vpisali v spominsko knjigo Ljubljane. MOL podeljuje nagrade od leta 1965, v spomin na pesnika Otona Župančiča.

M. K.