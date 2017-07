Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Osrednji iztrebljevalec, ki mu sledi zgodba filma, je zdaj Ryan Gosling, ki pa se na zdaj že davno upokojenega policijskega načelnika Ricka Deckarda (Harrison Ford) obrne, da bi razrešil pred leti zakopano skrivnost. Foto: IMDb Nadaljevanje kultnega znanstvenofantastičnega filma je postavljeno 30 let potem, ko smo spremljali Fordovo lovljenje replikantov. Foto: IMDb Kaj dosti več od imena o liku, ki ga igra Jared Leto ne vemo. Še to se je igralcu nehote izmuznilo v enem od intervjujev. Kot je dejal, so se je v lik - ali je človek ali replikant, bomo še videli - zaljubil takoj, ko je prebral scenarij. Foto: IMDb Sorodne novice Za nov napovednik bližje težko pričakovanemu Iztrebljevalcu 2049 Znanstveni fantastiki izmuzljivi oskarji Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dobra dva meseca pred premiero še en kratek pogled na Iztrebljevalca

Ob Deakinsovi fotografiji in Jóhannssonovi glasbi

18. julij 2017 ob 17:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Čez manj kot tri mesce bodo kinematografi prvič zavrteli težko pričakovano nadaljevanje kultnega Iztrebljevalca. Kratek vpogled, v kaj je pripravil Denis Villeneuve, smo dobili že pred dvema mesecema, nekaj več ponuja nov napovednik, ki za razliko od prejšnjega boj kot proti Ryanu Goslingu pozornosti usmeri v Harrisona Forda.

Kot je znano, sta oba na isti strani zakona. Delo, ki ga je Ford opravljal pred 30 leti, zdaj v vlogi policista K. opravlja enako redkobeseden Gosling (kot smo videli v filmih Vozi in Samo bog odpušča, je taka molčečnost igralcu pisano na kožo). V napovedniku še enkrat vidimo trenutek, v katerem Ford svojega mlajšega naslednika pouči, kako je nekoč sam opravljal njegovo delo, ta pa mu vrne, da so bile stvari takrat preprostejše. Že iz naslova Iztrebljevalec 2049 (Blade Runner 2049) izvemo, da se v distopičnem, s peskom prekritim Los Angelesu zdaj piše leto 2049.

Enigmatični Neander Wallace

Vmes so pretekla tri desetletja, ki so marsikaj spremenila, osrednje kolesje pa še vedno enako vrti. Bodočnost je menda tudi zdaj v replikantih, genetsko modificiranih človeških klonih, ki jih je tako rekoč nemogoče ločiti od ljudi - tako vsaj meni Neander Wallace, zaenkrat še skirvnostni lik v podobi Jareda Leta. Na filmskih blogih so se že pojavila ugibanja, koga upodablja, vendar je za zdaj gotovo samo ime (še tega je igralec nehote razkril v enem od intervjujev, saj mu menda ne dovolijo govoriti o podrobnostih protagonista). Pravzaprav o enigmatičnem Wallaceu ni jasno niti to, ali je človek ali replikant.

Goslingov lik je na sledi skrivnosti, do katere se želi dokopati s Fordovo pomočjo, ki pa razlaga, da so za seboj zabrisali vse sledi. "Kaj se je zgodilo," vpraša prvi. "Lovili so nas," mu odgovori Ford. Poleg omenjene trojice igralcev se v temačni svet prihodnosti, ki ga je leta 1982 slikal Ridley Scott, tokrat pa stoji režiser za filmom "le" kot avtor koncepta in v vlogi producenta, podajajo še Barkhad Abdi, Ana de Armas, Dave Bautista, Mackenzie Davis, Lennie James, Edward James Olmos in Robin Wright.

Ob Jóhannssonovi zvočni kulisi

Scenarij podpisujeta Hampton Fancher in Michael Green, pri tem sta izhajala iz izvirne zgodbe, ki jo je Fancher z Davidom Peoplesom zasnoval na romanu Barkhad Abdi Ali androidi sanjajo električne ovce? Direktor fotografije je 13-kratni nominiranec za oskarja Roger Deakins. Nič manj kot sam film ni verjetno med ljubitelji pričakovana filmska glasba, ki jo Villeneuve še enkrat zaupal preverjenemu Jóhannu Jóhannssonu. Nov napovednik je prinesel tudi nekaj več taktov tega, kar je za novi znanstvenofantastični svet (njegova glasbena kulisa je pospremila tudi Villeneuvov Prihod) pripravil islandski skladatelj.

Novo poglavje Iztrebljevalca bo premiero doživelo oktobra, v Franciji je napovedana že za 4., dva dni pozneje bodo film uradno predstavili v ZDA.

M. K.