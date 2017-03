Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Karanovićeva ima za seboj kar nekaj vlog, ki srbskim političnim krogom niso bile pogodu. Foto: Liffe Za Mirjano Karanović je Dobra žena režijski prvenec, v njem tudi odigra glavno vlogo. Foto: Liffe Avtorica z nagrado vodomec, ki jo za najboljši prvenec ali drugi film podeljuje festival Liffe. Foto: BoBo

Dobra žena na TVS: Kako (pre)živeti z duhovi vojne na Balkanu?

Film tedna je odlična srbska drama

15. marec 2017 ob 14:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

Filmofili, ki jim na lanskem Liffu ni uspelo ujeti čisto vseh festivalskih vrhuncev, imajo nocoj zmenek s televizijo: film tedna na prvem programu nacionalke je Dobra žena, režijski prvenec srbske dive Mirjane Karanović. Drama je prejela tudi magrado vodomec za najboljši film.

Mirjana Karanović je v drami Dobra žena stopila v čevlje Milene, čisto povprečne gospodinje srednjih let, ki odkrije, da ima njen na videz "idealni mož na Balkanu" v svoji preteklosti temno liso: dogodek iz časa vojne v Bosni in Hercegovini. Karanovićeva je film režirala, zanj napisala scenarij in nastopila v glavni vlogi, na sporedu pa bo danes ob 20.05 na TVS 1.



Srbska igralka, ki je med drugim znana po vlogah v filmskih klasikah, kot sta Oče na službeni poti in Podzemlje, se je v preteklosti že večkrat prelevila v ženske, ki so jih zaznamovale vojne v 90. letih. Igrala je žrtev posilstva v Grbavici in hrvaško vdovo v Priči.

Zaradi tega v določenih krogih v Srbiji ni priljubljena, o njej so pisali celo kot o "izdajalki naroda". "Če jasno poveste, kar mislite, je število tistih, ki se odzivajo na vaše misli - pozitivno ali negativno - več. Obstajajo ljudje, ki svojih občutij ne izražajo, oviti so v nekakšno skrivnostnost. Verjetno bi bila takšna tudi jaz, če se nam vse to ne bi zgodilo," je povedala lani jeseni, ko je svoj film predstavljala na Liffu.

Kako veliko skrivnost še lahko pometeš pod preprogo?

V Dobri ženi spremljamo na videz umirjeno, v primerjavi z vrstniki skoraj idilično zakonsko razmerje: Milena in Vlada (Boris Isaković) po vseh dolgih letih zakona še vedno kdaj spita skupaj in se rada družita s peščico starih prijateljev. Toda nekega dne v Milenino življenje vdrejo vznemirljivi dogodki iz preteklosti. Med običajnim hišnim čiščenjem Milena odkrije staro videokaseto, ki precej nedvoumno dokazuje Vladovo vpletenost v vojne zločine … Skrivnost takoj odjekne v njeni notranjosti: protagonistka je razrvana, preplašena in razklana. Se bo odločila za družino in spravo s preteklostjo ali pa za etično pravilnejšo, težko potezo?

"Mislim, da je biti dober dobro, ko so dobri časi. Ko so časi težki in se okoli nas dogajajo težke stvari, ni dobro biti fin in uvideven. Takrat morajo ljudje, da bi ostali ljudje, prestopiti meje. Ne moreš se pretvarjati, da se tvoje življenje ne dotika tistega, kar se dogaja okoli tebe," je v zvezi s svojim filmom še povedala režiserka.

A. J.