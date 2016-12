Dodatna predstava zaradi razprodanega muzikala Mačke v Zagrebu

Na voljo dodatnih štiri tisoč vstopnic v Areni Zagreb

28. december 2016 ob 17:35

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

V pičlih dveh tednih so razprodali štiri tisoč vstopnic za gostovanje slavnega muzikala Mačke avtorja Andrewa Lloyda Webbra 22. marca v Zagrebu, zato so dodali še eno predstavo 23. marca.

Pričakovano je bilo, da bodo vstopnice hitro razprodali, saj bodo izvirne Webbrove Mačke zaplesale in zapele prvič na Hrvaškem. "Glede na to, da je interes resnično velik, smo se s produkcijsko hišo The Really Useful Theatre dogovorili za dodatni termin, 23. marca, prav tako v Areni Zagreb," so organizatorji, gre za promocijsko družbo Outbox, zapisali v sporočilu za javnost. Za drugo predstavo je prav tako na voljo štiri tisoč vstopnic.

Muzikal bo prišel v Zagreb po Dubaju, kjer bodo izvedli sedem predstav, tudi v okviru turneje produkcijske hiše The Really Useful Theatres Group Andrewa Lloyda Webbra. Organizatorji optimistično ocenjujejo, da bodo Mačke postale glasbena prireditev leta 2017 na Hrvaškem.

Gre za enega svetovno najbolj znanih muzikalov, ki je na sporedu odrov londonskega West Enda in newyorškega Broadwaya od začetka osemdesetega let minulega stoletja. Doslej so odigrali več kot 9 tisoč predstav. Predstava je pobrala številne prestižne nagrade v Veliki Britaniji in ZDA, med drugim glasbeno nagrado grammy. Muzikal so prevedli v več kot 20 jezikov, konec preteklega stoletja pa so po njem posneli tudi film. Na odrih po svetu si ga je ogledalo več kot 50 milijonov ljudi.

G. K.