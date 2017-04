Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Slavoj Žižek bo imel 20. maja v okviru Dunajskih slavnostnih tednov v AK Wien predavanje z naslovom Pogum brezupa - z angleškim naslovom The Courage of Hopelessness. Foto: MMC RTV SLO / Miloš Ojdanić "Performans, glasba, vizualna umetnost in gledališče se bodo združili v kulturno vesoljsko ladjo, ki povezuje preteklost in prihodnost," je ob predstavitvi programa povedal novi intendant Dunajskih slavnostnih tednov Tomas Zierhofer-Kin. Foto: EPA Večtedensko dogajanje po različnih mestnih lokacijah bo 12. maja uvedel koncert Dunajskih simfonikov na trgu pred dunajsko mestno hišo (Rathausplatz). Foto: Wiener Festwochen/Mike Ranz Sorodne novice Slavoj Žižek za popotovanje misli dobi hemingwaya Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dogajanje, ki bo povezalo Slavoja Žižka, Juda Lawa in Conchito Wurst

Kaj prinašajo letošnji Dunajski slavnostni tedni?

23. april 2017 ob 16:41

Dunaj - MMC RTV SLO

Na različnih dunajskih prizoriščih se bo v petih pomladnih tednih zvrstilo 44 produkcij iz 28 držav, s čimer se bo avstrijska prestolnica spremenila v mednarodno prizorišče glasbe, gledališča in plesa.

Na Dunajskih slavnostnih tednih (Wiener Festwochen), tako rekoč največjem festivalu kulture na Dunaju, se bodo zvrstile številne gledališke, plesne in operne predstave, filmi in performansi, razprave, literarni večeri ter razstave in inštalacije.

Letošnji festival bo med drugim gostil tudi slovenskega filozofa Slavoja Žižka, ki bo imel 20. maja v AK Wien predavanje z naslovom Pogum brezupa - z angleškim naslovom The Courage of Hopelessness. Poleg Žižka bodo gostili tudi britanskega igralca Juda Lawa, ki bo nastopil v gledališki predstavi Obsesija (Obsession) v režiji Belgijca Iva van Hoveja, in sicer po filmski predlogi Ossessione Luchina Viscontija.

Združitev v "kulturno vesoljsko ladjo"

Novi intendant Dunajskih slavnostnih tednov Tomas Zierhofer-Kin je ob predstavitvi programa povedal, da bo na letošnjem festivalu meja med kulturnimi zvrstmi močno zabrisana. "Performans, glasba, vizualna umetnost in gledališče se bodo združili v kulturno vesoljsko ladjo, ki povezuje preteklost in prihodnost," so njegove besede povzeli na predstavništvu mesta Dunaj Eurocomm PR.

Natančen program letošnjih Dunajskih slavnostnih tednov si lahko pogledate na tej povezavi.



Dogajanje bo uvedel koncert Dunajskih simfonikov 12. maja na trgu pred mestno hišo. Prireditev na prostem, ki se je vsako leto udeleži več tisoč ljubiteljev kulture, bo za obiskovalce brezplačna. Prireditev ob odprtju pa bo povezovala avstrijska zvezda Conchita Wurst, so še sporočili s predstavništva mesta Dunaj.

Kako do brisanja meja med kulturnimi zvrstmi?

Kot napovedujejo organizatorji, bo nemški umetnik Jonathan Meese v sodelovanju z avstrijskim skladateljem Bernhardom Langom uprizoril vesoljsko opero (space opera), sodobno različico opere Parsifal Richarda Wagnerja. Nadalje bo na primer kitajski umetnik Tjandžvo Čen v performansu Ishvara združil na prvi pogled nezdružljive glasbene in plesne sloge.

Politične in aktualne družbene teme pa so tiste, ki bodo v ospredju marsikatere produkcije. Španec Santiago Sierra bo med svojim performansom bral imena v Siriji ubitih ljudi, avstrijska umetniška skupina Die schweigende Mehrheit (Molčeča večina) se bo z muzikalom posvetila begunski problematiki, italijanski režiser Romeo Castellucci pa se bo v svoji gledališki uprizoritvi Demokracija v Ameriki (Democracy in America) osredotočil na družbenopolitična vprašanja.

Letošnja izvedba Dunajskih slavnostnih tednov bo potekala med 12. majem in 18. junijem.

