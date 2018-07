Dokumentarec Električne sanje na poletnem festivalskem pohodu

9. julij 2018 ob 21:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Električne sanje, dokumentarni film o Mihi Kralju, začetniku slovenske popularne elektronske glasbe, bo po svoji premieri v Kinu Šiška in pred jesensko premiero na malih zaslonih obredel še nekaj festivalov na slovenskih in hrvaških tleh.

Film Električne sanje, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija, je režiral Dušan Moravec, avtor ideje in scenarist pa je Gregor Bauman, sicer glasbeni novinar.

V tekmi za hrupnega mačka

Dokumentarec bo mogoče ujeti že to soboto v Ljutomeru na Grossmanovem festivalu fantastičnega filma in vina, kjer bo prikazan kot eden izmed 29 celovečercev, desetih dokumentarcev in 53 kratkih filmov iz 29 držav.

Uvrstil se je v tekmovalni program glasbenih dokumentarcev, kjer se bo potegoval za nagrado hrupni maček. Poleg njega se za to lovoriko med drugim potegujeta tudi LP film Laibach režiserja Igorja Zupeta in srbski dokumentarec Kontakt, portret glasbenega podzemlja Novega Sada, ki je nastal v režiji Mihajla Obrenova.



Projekcija v prominentnem Motovunu

Konec tega meseca Električne sanje potujejo na priznani hrvaški 21. filmski festival v Motovunu, ki bo letos med 24. in 28. avgustom.

Film bo tako prikazan na festivalu, na katerem sta se spoznala njegov scenarist in režiser, Bauman o začetkih nastajanja filma: "Na filmskem festivalu v Motovunu sem spoznal Dušana Moravca, ki smo ga angažirali za režijo, in potem ko sem uredniku dokumentarnega programa na Televiziji Slovenija Andražu Pöschlu pokazal sinopsis scenarija, je bilo snemanje odobreno."

Avgusta še z Dorfa na Kamfest

V avgustu bo dokumentarec prikazan na še enem hrvaškem festivalu, in sicer Dorfu, ki je eden najstarejših filmskih festivalov, posvečenih glasbenim dokumentarcem, predvsem rokovskim. 12. festival, ki ga organizirajo v Vinkovcih, bo med 4. in 6. avgustom.

Svojo poletno pot po festivalih bo dokumentarec Električne sanje zaokrožil avgusta na Kamfestu, "festivalu z razgledom" v Kamniku, ki se programsko razteza od glasbe in kina do poezije in gledališča.

P. G.