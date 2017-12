Dokumentarec Playing Men še enkrat nagrajen v Franciji

Nova nagrada za Ivanišinov celovečerni film

4. december 2017 ob 16:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dokumentarni film Playing Men režiserja Matjaža Ivanišina je na mednarodnem filmskem festivalu Entrevues Belfort prejel nagrado cine. Za podporo pri francoski distribuciji filma je festival namenil 15 tisoč evrov.

Z vesno nagrajeni dokumentarec Playing Men je letos med drugim slavil na filmskem festivalu v Marseillu, nova nagrada pa pomeni, da bo kmalu na sporedih v francoskih kinematografih.

Festival Entrevues Belfort je potekal od 25. novembra do 3. decembra. Gre za festival, ki ga je leta 1986 ustanovila cineastka in producentka Janine Bazin in je namenjen podpori prihajajočim filmskim ustvarjalcem. Poleg mednarodnega tekmovanja se osredotoča na odkrivanje filmskih ustvarjalcev, ki se ukvarjajo s kinematografsko dediščino in retrospektivami. Osnovna ideja festivala je namenjena podpori ambicioznim in drznim filmom, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Festivalska uspešnica

To je letos že četrta nagrada za Ivanišinov film. Poleg nagrade Georges de Beauregard 28. mednarodnega filmskega festivala v Marseillu je prejel še vesno za najboljši dokumentarni film 20. Festivala slovenskega filma ter posebno omembo žirije na srbskem filmskem festivalu Pančevo.

Playing Men je nastal pod okriljem produkcijske hiše Nosorogi ter koproducenta Restart iz Hrvaške in ob finančni podpori SFC ter Avdiovizualnega centra iz Hrvaške. V filmu režiser med snemanjem dokumentarnega filma o moških in igri zapade v globoko ustvarjalno krizo. V obdobju, ki sledi, začne vso svojo okolico doživljati kot del igre. Spomini iz otroštva in podobe iz nedokončanega projekta se pomešajo v odo o absurdnosti geste, so povzeli v SFC.

Ivanišin se je že proslavil z dokumentarcem Karpopotnik, prejšnji teden pa je bila v Kinodvoru premiera dokumentarca o nastajanju gledališke predstave Boris, Milena, Radko z naslovom Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, katerega žirijo in scenarij podpisujeta Ivanišin in Rajko Grlić.

A. J.