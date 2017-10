Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard in Millie Bobby Brown: vsi mladi igralci so bili pred uspehom Stranger Things neznani obrazi, zdaj pa imajo status zvezdnikov. Še posebej izpostavljena je bila v zadnjem letu Millie Bobby Brown, ki je bila tudi nominirana za emmyja (če bi ga tudi dobila, bi bila najmlajša nagrajenka v zgodovini). Foto: Reuters Mulci pred šolo v opravah Izganjalcev duhov: z zavestnimi referencami na osemdeseta očitno še nismo opravili. Foto: IMDb Seriji smo lahko hvaležni predvsem za to, da je iz hibernacije (če že ne od mrtvih) obudila kariero Winone Ryder. Foto: Reuters Sorodne novice Zmagoslavje Dekline zgodbe in Velikih malih laži na emmyjih; v stranski vlogi tudi Trump Foto: Demogorgoni, Batmani in zombiji preplavili Comic-Con Dodaj v

Dolga senca Demogorgona: druga, še srhljivejša sezona serije Stranger Things

Vas ta konec tedna čaka pravi ali televizijski maraton?

27. oktober 2017 ob 18:04

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Približno leto dni je minilo, odkar je demon iz "na glavo obrnjenega sveta" nazadnje teroriziral mestece Hawkins v Indiani. Netflixova uspešnica z retropridihom osemdesetih, Stranger Things, se tik pred nočjo čarovnic vrača z drugo sezono.

Odrasli in najstniki se bodo morali v prvih epizodah druge sezone spopasti s psihičnimi (in tudi bolj oprijemljivimi) posledicami travm iz prve sezone: izginotje osnovnošolca, ki se je bolj ali manj vdrl v tla, nasilna smrt, prihod skrivnostne deklice z nadnaravnimi močmi in seveda razkrajajoče se vzporedno vesolje, ki so ga mulci krstili za Narobe svet ("The Upside Down").

Druga sezona je že med gledalci

"Hotela sva, da bi travma res globoko prežela celotno drugo sezono, da bi se morali junaki resnično spoprijeti z grozotami," je na uradni premieri prvega novega dela serije pojasnil Matt Duffer, polovica ustvarjalnega tandema "brata Duffer", ki si je serijo zamislil. Vseh devet epizod druge sezone Stranger Things je naročnikom Netflixa že dostopnih.

V središču zgodbe že od samega začetka niso odrasli liki, pač pa protagonisti v zgodnjih najstniških letih (kritikom ni ušlo, da se serija močno naslanja na kultne mladinske filme iz osemdesetih, kakršen je bil Stand By Me). V prejšnji sezoni izginuli Will Byers (Noah Schnapp) se bo spopadal z vse hujšimi vizijami sveta, v katerem je skoraj umrl - rešilo ga je šele to, da so njegovi prijatelji pokončali pošast Demogorgona, ki je bila videti kot katera izmed nakaz iz zverinjaka Guillerma del Tora.

Eleven, skrivnostno dekle z nadnaravnimi sposobnostmi in travmatično preteklostjo (vloga je igralki Millie Bobby Brown prinesla nominacijo za emmyja), na začetku druge sezone velja za mrtvo. V resnici se skriva pod okriljem mrkega, a dobrosrčnega šerifa Jima Hopperja (David Harbour). V novih epizodah deklico čaka misija iskanja mame in svojega pravega doma.

"Eleven gre v drugi sezoni na osebno potovanje, ki je povezano z njo samo in nima nujno opravka z drugimi otroki," je izpostavil Matt Duffer. "Na pot samoodkrivanja mora brez pomoči od zunaj."

Kaj pa Barb?

Serija Stranger Things se je v zadnjem letu izkazala za pravcati fenomen: pobrala je nagrade na emmyjih in si prislužila legijo skoraj odsedenih oboževalcev, ki so na spletu začeli kampanjo #JusticeForBarb. (Zmotila jih je nasilna in morda nepotrebna smrt stranskega lika Barb, ki nikoli ni dobil priložnosti, da se izvije iz sence svoje prijateljice.)

Ustvarjalci za novo sezono obljubljajo "dostojen" konec Barbine zgodbe; obenem bomo spoznali nove like, dogajanje pa se bo premaknilo iz ozkega radija zakotnega mesteca v Indiani.

Vsega skupaj bo pet sezon

Brata Duffer imata vizijo petih sezon, ki bi povedale zgodbo od začetka do konca. "Pomembno se nama je zdelo, da se počasi premaknemo iz Hawkinga in začnemo vpeljevati preostali svet," pravi Ross Duffer. "Seveda gre za krhko ravnotežje in z nadaljevanji je vedno križ, ker oboževalci hočejo še več istega - več tistih elementov, zaradi katerih so serijo sploh vzljubili. Ampak kot ustvarjalec se seveda nočeš vrteti v krogih."

A. J.