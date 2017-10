Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Klimt je svojo znamenito platno slikal med letoma 1903 in 1907 po naročilu Ferdinanda Bloch-Bauerja. Foto: Promocijsko gradivo Gustav Klimt: Portret Adele Bloch-Bauer, 1907, olje, srebro in zlato na platu, 138 cm × 138 cm. Foto: IMDb Nacisti so sliko judovski družini zapletnili leta 1941, pozneje je bila na ogled v dunajski galeriji Belvedere. Foto: Promocijsko gradivo Marie Altmann ( Helen Mirren) se je po petih desetletjih življenja v ZDA vrnila na Dunaj, kjer je z odvetnikom Randyja Schoenbergerja (Ryan Reynolds) dosegla sodno zadoščenje. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v

Dolga sodna bitka za Klimtovo Damo v zlatu

Britanska drama po resničnih dogodkih na TV SLO

25. oktober 2017 ob 17:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sto deset let je minilo, odkar je slikar Gustav Klimt končal Damo v zlatu. Bleščeč portret Adele Bloch Bauer je pozneje postal simbol boja za vrnitev umetnin, ki so jih od judovskih družin zaplenili nacisti. Dolga sodna bitka za sliko je pred dvema letoma dobila svojo filmsko obravnavo, ki si jo danes zvečer lahko ogledate na 1. programu Televizije Slovenija.

Damo v zlatu, ki jolahko ujamete nocoj ob 20.05, je leta 2015 posnel izkušen režiser biografij Simon Curtis (njegov je tudi Moj teden z Marilyn, ki smo ga prav tako lahko videli na malih zaslonih). Pripoveduje o sodnem boju Marie Altmann (igra jo Helen Mirren), nečakinje znamenite Klimtoe portretiranke. Po drugi svetovni vojni se je namreč judovska borka zavzela, da se Klimtova mojstrovina vrne k njeni družini.

Film, ki ha je Curtis posnel po scenariju Alexija Kaya Campbella, je sodna odisejada za lastništvo nad več del umetniške zbirke judovskega lastnika tovarne sladkorja Ferdinanda Blocka Bauerja, Adelinega moža. Mariji Altmann se je pri njenem prizadevanju nasproti postavila avstrisjak država, ki se ni želela odreči slikam enega od največjih domačih likovnih imen. Za nekdanjo judovsko begunko, ki je tedaj živela v Los Angelesu, se je tako začel deset let dolg sodni boj za družinsko dediščino.

Eden vodilnih avstrijskih slikarjev iz preloma stoletja je portret slikal tri leta in naslikal skrivnostno, čutno damo s kraljevsko držo in krvavo rdečimi ustnicami, ki skriva pohabljen prst na eni roki. Umetnostni zgodovinarji in družabni kroniki secesijskega Dunaja se strinjajo, da sta bila Adela Bloch Bauer in Klimt najverjetneje ljubimca.

Prav zaradi nacističnega pogroma nad Judi se je mlada Marie preselila v ZDA, od koder se je na Dunaj vrnila več kot 50 let pozneje. Tam je ob pomoči mladega in srčnega odvetnika Randyja Schoenbergerja (Ryan Reynolds) dosegla sodno zadoščenje in pravico za svojo družino.

Eno od petih zaplenjenih del

Bleščeč, z zlatimi drobci posut portret iz leta 1907, je eno od petih del, ki so jih leta 2006 vrnili družini Altmann, potem ko je arbitražno sodišče odločilo, da jih mora dunajska galerija Belveder, kjer so bile slike na ogled, vrniti.

Vrnitev slike

Adelin portret je bil ena od petih Klimtovih slik iz galerije Belvedere na Dunaju, ki so se znašle v središču žgočega vprašanja - ali je pomembneje upoštevati lastnikovo oporoko ali razveljavitev vojnega odloka? Družini Bauer je slike namreč leta 1938 zasegla nacistična oblast, pet so jih obesili v Belvedere, druge pa prodali. Oškodovana rodbina je takoj po koncu druge svetovne vojne sporočila, naj slike še naprej visijo v javni galeriji, da naj njen portret visi v javni ustanovi, pa je sama Adela Bloch Bauer zapisala že v svoji poslednji volji leta 1925.

Altmannova pa je nasprotno menila, da so se bili njeni predniki slikam primorani odpovedati. Arbitražno sodišče je leta 2006 po sedmih letih naposled odločilo, da mora avstrijska vlada pet Klimtovih slik vrniti mogotčevi nečakinj. Ta je Damo v zlatem še isto leto prodala, številni očitali pa so ji zato očitali, da ji je šlo le za denar, ne za popravilo krivice iz obdobja holokavsta.

M. K.