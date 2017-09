Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! V celi karieri ni Akademija Donaldu Sutherlandu nikoli namenila niti nominacije za oskarja. Napako bodo zdaj popravili s častno nagrado za celoten opus. Foto: Reuters Filmi Agnes Varda in tudi njene fotografije ter inštalacije z značilnim eksperimentalnim slogom v ospredje postavljajo dokumentaristični realizem, feminizem in družbeno kritiko. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Donald Sutherland in Agnes Varda med dobitniki častnega oskarja

Štiri staroste iz različnih vetrov filmske industrije

7. september 2017 ob 11:11

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Donald Sutherland, hollywoodski veteran, ki ima za seboj več kot 140 filmskih vlog in ga mlajša generacija pozna predvsem kot zloveščega predsednika Snowa v franšizi Igre lakote, bo novembra dobil oskarja za življenjsko delo. Med letošnjimi nagrajenci bo tudi francoska režiserka in igralka Agnes Varda, "mama francoskega novega vala".

Sutherlandu in Vardi se bosta na podiju častnih oskarjevcev pridružila tudi ameriški režiser neodvisnih filmov Charles Burnett in direktor fotografije Owen Roizman. Posebno slavje, ki poteka ločeno od osrednje podelitve oskarjev, bodo priredili novembra v Los Angelesu, je sporočila Akademija filmske znanosti in umetnosti.

Izbor letošnjih lavreatov je odraz "širine mednarodnega, neodvisnega in mainstream filmskega ustvarjanja," je v izjavi za javnost poudaril predsednik Akademije John Bailey. Institucija se bo poklonila "štirim velikim umetnikom, ki utelešajo raznolikost človeške izkušnje".

82-letni Kanadčan Donald Sutherland ima za seboj pol stoletja filmskih vlog: za njegov veliki preboj velja vloga v akcijski komediji Ducat umazancev (The Dirty Dozen) iz leta 1967. Tri leta pozneje je bil markanten kot zafrkantski kirurg Hawkeye Pierce v filmski adaptaciji kultne serije MASH, nato pa med drugim v naslovni vlogi srhljivke Klute (1971) ter v kriminalki Don't Look Now (1973). Sutherland, ki je nadarjenost in igralsko poslanstvo predal tudi sinu Kieferju, je bil med drugim osrednji antagonist v vseh štirih delih distopične filmske franšize Igre lakote. V celi karieri mu ni Akademija nikoli namenila niti nominacije za oskarja.

V Belgiji rojena Agnes Varda je bila skupaj z Jean-Lucom Godardom in Françoisem Truffautom ena izmed ključnih osebnosti francoskega novega vala. V ospredje filmske industrije se je prebila leta 1962 s filmom Cleo from 5 to 7, za svoj film Le Bonheur iz leta 1965 pa je prejela prestižno nagrado Louis Delluc. Med njenimi najbolj znanimi filmi sta filma Vagabond, za katerega je leta 1985 na beneškem festivalu prejela zlatega leva, in Jacquot de Nantes, ki govori o njenem možu, filmskem režiserju Jacquesu Demyju. Predlani jo je s častno zlato palmo za življenjsko delo nagradil že festival v Cannesu.

Charles Burnett je ameriški režiser neodvisnega filma, čigar dela, denimo film America becoming, so kritiki hvalili kot iskren portret izkušnje temnopoltih Američanov v ZDA.

Owen Roizman je v svoji dolgoletni karieri za kamero nanizal pet oskarjevskih nominacij, a nobene zmage. Kot direktor fotografije je sodeloval pri kultnih filmih, kot so Francoska naveza, Tootsie in TV-mreža.

A. J.