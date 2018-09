Drago Jančar med gosti berlinskega literarnega festivala

V Berlinu danes začetek 18. mednarodnega literarnega festivala

5. september 2018 ob 11:43

Berlin - MMC RTV SLO

V Berlinu se danes začenja desetdnevni mednarodni literarni festival. V 18. letu festivala pričakujejo okoli 200 gostov iz več kot 50 držav, med njimi bo tudi slovenski pisatelj Drago Jančar.

Program bo zaznamovalo pet tematskih sklopov – dekolonizacija besed, narava, umetnost kuhanja, droge in evolucija kulture.

Festival bo ponovno gostila ustanova Haus der Berliner Festspiele, dogodki pa bodo še na drugih lokacijah po mestu. Tudi letos bo festival priložnost za predstavitev številnih novitet nemških avtorjev in novih prevodov v nemščino, gostujoči avtorji pa bodo poleg branj na dogodkih spregovorili o politični in družbeni situaciji ter položaju kulture v svojih domovinah.

Kitajski oporečniški umetnik Aj Vejvej bo v Berlinu predstavil svoj dokumentarni film Human Flow o svetovnih migracijskih gibanjih, o tej temi pa bo potekal tudi pogovor.

Slovenski pisatelj Drago Jančar se bo na festivalu mudil od 12. do 14. septembra. Predstavljal bo novi natis nemške izdaje svojega romana Severni sij. Jančar, ki je 23. junija na Rožniku za svoj enajsti roman In ljubezen tudi prejel že četrto nagrado kresnik, ki jo časopisna hiša Delo podeljuje za najboljši slovenski roman preteklega leta, je na berlinskem festivalu že sodeloval leta 2015.

Tematski sklop Dekolonizacija besed bo povezal branja in razprave in se bo po navedbah organizatorjev osredotočil na teme, kot so kolonializem, neokolonializem in dekolonizacija.

Nazaj k naravi

Teme, kot so narava, ekologija in medsebojna odvisnost ljudi in okolja, po besedah organizatorjev dobivajo vse pomembnejše mesto v sodobni literaturi. Izhajajoč iz opažanj, da imajo tudi v sodobni nemški kulturi teme, povezane z naravo, vedno pomembnejšo vlogo, so tako zasnovali skop, posvečen naravi, ki bo prav tako ponudil branja in pogovore v sekciji Znanost in humanistične vede.

Sklop Umetnost kuhanja bo posvečen literaturi, ki se ukvarja s temami kuhanja in prehranjevanja tako v znanstvenem kot tudi političnem in kulturnem kontekstu. Na dogodkih bodo sodelujoči predstavljali recepte in razpravljali o sodobnih trendih, pa tudi o prehranjevalnih navadah v različnih državah.

Droge bodo obravnavali v festivalski sekciji Refleksije, tematski sklop Evolucija kulture pa bo mesto našel v sekciji Znanost in humanistične vede, v kateri bodo na predstavitvah publikacij in razpravah sodelovali mednarodno priznani strokovnjaki.

Sekcija Spomin, govor se bo letos osredotočila na avtorje, kot so Lucia Berlin, Bruce Chatwin, Witold Gombrowicz, Marcel Proust in Dylan Thomas, so v sporočilu za javnost še zapisali organizatorji festivala.

A. J.