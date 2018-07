Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Slovenski pisatelj Drago Jančar je za svoj enajsti roman In ljubezen tudi svojo zbirko pred kratkim prejel četrto nagrado kresnik. Foto: BoBo Kitajski umetnik Aj Vejvej bo v Berlinu predstavil svoj dokumentarni film o globalnih migracijskih gibanjih. Foto: Reuters Festival bo nekaj dni pred odprtjem uvedla akcija Berlin. Foto: EPA Sorodne novice Dragu Jančarju četrti kresnik za roman In ljubezen tudi Dodaj v

Drago Jančar znova med gosti berlinskega literarnega festivala

Pred festivalom se bo bralo po vsem mestu

4. julij 2018 ob 10:56

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Na mednarodnem literarnem festivalu v Berlinu pričakujejo letos približno 200 gostov iz več kot 50 držav. Na festival se po treh letih vrača tudi Drago Jančar, ki bo sodeloval v sekciji Literature sveta.

V nemški prestolnici bodo literarni festival organizirali 18. leto zapored, potekal pa se bo med 5. in 15. septembrom. Dogodek bo zaznamovalo pet tematskih sklopov - dekolonizacija besed, narava, umetnost kuhanja, droge in evolucija kulture. Festival bo 2. septembra uvedla akcija Berlin bere, ko bodo vsi v mestu povabljeni, da se pridružijo festivalu. Berlinčane bodo povabili, da naj glasno berejo iz knjig po lastni izbiri in na krajih, ki si jih bodo izbrali sami – denimo v kavarnah, galerijah, muzejih ali v drugih javnih prostorih, ter tako slavijo raznolikost literature.

Uradno bo dogodek, ki tudi letos gostuje v Haus der Berliner Festspiele in na nekaj drugih lokacijah v mestu, z nagovorom odprla avstrijska pisateljica in novinarka Eva Menasse. Nastopil bo še rusko-nemški pianist Igor Levit.

Med gosti tudi Aj Vejvej

Festival bo tudi letos priložnost za predstavitev številnih novitet nemških avtorjev in novih prevodov v nemščino, gostujoči avtorji pa bodo poleg branj na dogodkih spregovorili o političnih in družbenih razmerah ter položaju kulture v svojih domovinah. Med vidnejšimi gosti je kitajski umetnik Aj Vejvej, ki bo berlinskemu občinstvu predstavil svoj dokumentarni film Human Flow o svetovnih migracijskih gibanjih, o tej temi pa bo potekal tudi pogovor.

Od kolonializma do človekovega odnosa do narave

Tematski sklop Dekolonizacija besed bo povezal branja in razprave in se bo po na teme, kot so kolonializem, neokolonializem in dekolonizacija. Teme, kot so narava, ekologija in medsebojna odvisnost ljudi in okolja, po besedah organizatorjev dobivajo vse pomembnejše mesto v sodobni književnosti. Izhajajoč iz opažanj, da imajo tudi v sodobni nemški kulturi teme, povezane z naravo, vedno pomembnejšo vlogo, so tako zasnovali skop, posvečen naravi, ki bo prav tako ponudil branja in pogovore v sekciji Znanost in humanistične vede.

Tudi o kuhanju in drogah

Sklop umetnost kuhanja posvečajo literaturi, ki se ukvarja s temami kuhanja in prehranjevanja tako v znanstvenem kot tudi političnem in kulturnem kontekstu. Na dogodkih bodo sodelujoči predstavljali recepte in razpravljali o sodobnih smernicah, pa tudi o prehranjevalnih navadah v različnih državah.

Droge bodo obravnavali v festivalski sekciji Refleksije, tematski sklop evolucija kulture pa bo mesto našel v sekciji Znanost in humanistične vede, v kateri bodo na predstavitvah publikacij in razpravah sodelovali mednarodni priznani strokovnjaki.

Sekcija Spomin, govor se bo letos osredotočila na avtorje, kot so Lucia Berlin, Bruce Chatwin, Witold Gombrowicz, Marcel Proust in Dylan Thomas.

M. K.