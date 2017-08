Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! William Butler Yeats je eden izmed vodilnih predstavnikov literarnega preporoda na Irskem. Že od mladih let se je navduševal nad irsko zgodovino in legendami, kar je opaziti tudi v njegovi zgodnji poeziji, prav tako pa tudi vplive angleških pesnikov Edmunda Spenserja in Percyja Byssha Shelleyja. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dragocenosti Williama Butlerja Yeatsa na razprodaji

Priložnost za premožne ljubitelje književnosti

21. avgust 2017 ob 15:15

London - MMC RTV SLO, STA

Londonska dražbena hiša Sotheby's bo novega lastnika iskala za ljubezenska pisma pesnika Williama Butlerja Yeatsa in mizo, na kateri je pisal, za umetnine, ki so jih ustvarili njegov brat, sestre in oče ter knjige in pohištvo.

Predmete bodo še pred dražbo predstavili septembra na razstavah v Dublinu in Londonu.

Med najbolj atraktivnimi trofejami dražbe bo več kot 130 pisem, ki jih je William Butler Yeats napisal svoji prvi ljubici Olivii Shakespear. Spoznala sta se okoli leta 1890, k je bila ona nesrečna v zakonu, njegovo snubitev pa je prvič zavrnila njegova muza Maud Gonne. Yeats si je z Olivio Shakespear dopisoval o aktualnih novicah in tračih, pa tudi o političnih vprašanjih, filozofiji in literarni kritiki. Pogosto je podal tudi svoja mnenja o njenih zapisih in pesmih.

olivia je vsa ta pisma shranila, po njeni smrti pa jih je njen potomec, pesnik Ezra Pound vrnil Yeatsu. Pri Sotheby's ocenjujejo, da bi pisma na dražbi lahko dosegla tudi vrednost 350.000 britanskih funtov.

Dinastija pod okriljem muze

Yeatsovi so veljali za izjemno ustvarjalno družino. Pesnikov oče in brat John ter Jack Butler Yeats sta bila slikarja, zato je v družinski zapuščini veliko del, tudi družinskih portretov. Med umetninami so tudi dela za naslovnice izdaj založbe Cuala Press, ki sta jo ustanovili pesnikovi sestri Lolly in Lily.

Razprodaja zapuščine

Po razstavah v Dublinu in Londonu bo dražba v britanski prestolnici potekala 27. septembra. Kot navaja The Guardian, bo to najverjetneje zadnja tako obsežna dražba predmetov iz zapuščine družine Yeats. Prodaja namreč prihaja na petah smrti vdove pesnikovega sina,, glasbenice Grainne Ni Eigeartaigh, in prodaje njune hiše v Dublinu, kjer je bila večina predmetov tudi shranjena.

A. J.