Dramatika bo oživela na 47. tednu slovenske drame

"Slovenska dramatika je še kako živa"

21. marec 2017 ob 22:11

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V Prešernovem gledališču Kranj se bo 27. marca ob svetovnem dnevu gledališča začel 47. teden slovenske drame, ki bo v 13-ih dneh postregel s 17 predstavami. "Festival bo pokazal, da je dramatika še kako živa," je dejala Mirjam Drnovšček.

Festival uresničuje svoje poslanstvo, saj spodbuja dramsko pisavo in uprizarjanje slovenske dramatike ter tudi promocijo slovenske dramatike v tujini. Zlasti glede slednjega bi lahko ob večjih sredstvih naredili še precej več. Predvsem bi si želeli prevesti vsa nominirana besedila, a v obstoječih zmožnostih lahko prevedejo le Grumovega nagrajenca, je na novinarski konferenci pojasnila direktorica kranjskega gledališča Mirjam Drnovšček.

"Festival je izjemno pomemben za promocijo dramatike, ne le zato, ker nagrajuje najboljše besedila, temveč tudi produkcijo," je nadaljevala letošnja selektorica Tea Rogelj, ki šteje kranjski festival za enega od dveh najpomembnejših slovenskih gledaliških festivalov. Brez takšnega in podobnih festivalov se dramatika ne more razvijati, je prepričana.

Letošnji festival vključuje kar 25 dogodkov. Med njimi je osem tekmovalnih predstav, pet spremljevalnih in štiri predstave mednarodnega programa. Selektorica se je namreč odločila za maksimalno število uprizoritev, ki jih omogoča pravilnik festivala. Pri tem si bo tri predstave treba ogledati v Ljubljani, saj kranjski oder zanje ni ustrezen.

Delavnica dramskega pisanja

Še posebej dolgo tradicijo pa imajo delavnice dramskega pisanja. "Naše več kot 15-letno prizadevanje s temi delavnicami je že obrodilo sadove," je prepričana Drnovščkova. O tem priča podatek, da je letos na natečaj za mladega dramatika prispelo kar 14 besedil, opazen pa je tudi velik preskok v kakovosti besedil, ki so večinoma že primerna za odrsko uprizoritev.

Grumova nagrada ob zaključku festivala

Med besedili za Grumovo nagrado za najboljše novo slovensko dramsko besedilo poleg besedil že uveljavljenih avtorjev izstopajo še nekateri drugi. "To kaže na neko pozitivno tendenco v razvoju slovenske drame," je ocenila članica žirije za Grumovo nagrado Klavdija Zupan.

Še posebej razveseljivo je dejstvo, da so tisti, ki so pred desetimi in več leti hodili na delavnice dramskega pisanja, zdaj med nagrajenci in nominiranci, pa tudi mentorji delavnic, je poudarila umetniška vodja Prešernovega gledališča Marinka Poštrak.

Grumovo nagrado bodo podelili ob zaključku festivala 8. aprila, ko bodo razglašeni še dobitniki nagrade za najboljšega mladega dramatika, Šeligove nagrade in nagrade občinstva za najboljšo predstavo ter Grün-Filipičevega priznanja za dosežke v slovenski dramaturgiji.

Nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije

V uvodu v 47. teden slovenske drame bodo podeljene nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Nagrajence je izbrala strokovna žirija v sestavi Judita Zidar, Primož Jesenko in Neda Rusjan Bric.

Veliki bršljanov venec za življenjsko delo bo prejela igralka Jana Osojnik, ki je svoj življenjski opus na področju dramske umetnosti posvetila radijskemu mediju. Njen glas se je zapisal v kolektivni spomin celih generacij staršev in otrok. Njen opus obsega več kot 180 projektov s področja radijske igre.

Odličje Marija Vera za življenjsko delo bo šlo v roke igralcu SNG Maribor Petru Boštjančiču. "Za njegovo čvrsto močjo telesa in razločno izrečeno besedo, ki želi utemeljitev za vsako psihološko potezo, tiči subtilen igralski interpret," je med drugim zapisala žirija.

Priznanje bršljanov venec je žirija dodelila Petri Pogorevc za vodenje Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), nagradi za igralske dosežke v preteklem letu pa igralki SNG Nova Gorica Arni Hadžialjević in igralcu MGL Gregorju Grudnu.

G. K.