Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Med imeni, ki sodelujejo v akciji, so Maruša Majer, Blaž Šef, Jernej Šugman, Tina Vrbnjak, Aljaž Jovanović in Marko Mandić. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Namen akcije je tudi ozavestiti kolege in širšo javnost o lastnem obstoju ter obstoju Fie in kolektivne organizacije Aipa ter avdiovizualne igralce spodbuditi k skupnemu nastopu. Foto: Peter Uhan Z akcijo opozarjajo tudi na moralne in ekonomske pravice, ki bi morale pripadati igralcem, ter javnost seznaniti s Pekinško pogodbo in prednostmi, ki bi jih, če bi jo Slovenija ratificirala, prinesla tako domačim kot tujim igralcem. Foto: Miha Fras/SMG Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dramski umetniki "ga-gajo za svoje pravice"

Poziv k ratifikaciji Pekinške pogodbe

24. april 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Jernej Šugman, Tina Vrbnjak, Iva Babić, Aljaž Jovanović, Blaž Šef in Marko Mandić so le nekateri od igralcev, ki v sklopu akcije Mednarodnega združenja igralcev (Fia) "gagajo za svoje pravice" in opozarjajo na nujnost ratifikacije Pekinške pogodbe.

Ratifikacija pogodbe, ki so jo sprejeli leta 2012, bi avdiovizualnim igralcem omogočila pravično nadomestilo za uporabo njihovih del. Fia vodi akcijo Ratificirajte Pekinško pogodbo (Ratify Beijing Treaty) že nekaj časa, ob prihajajočem dnevu intelektualne lastnine, ki ga svet zaznamuje 26. aprila, pa se je njihovim prizadevanjem pridružilo tudi Združenje dramskih umetnikov (Zdus).

Člani evropskih igralskih sindikatov in združenj, tudi plesnih in drugih, so se namreč zavezali za množično akcijo konec aprila ob svetovnem dnevu intelektualne lastnine.

Zdus je akcijo poimenoval Pekinška raca, z njo pa želi na poseben, vizualen način opozoriti politike in druge odločevalce, da je ratifikacija Pekinške pogodbe nujna. Ta bi avdiovizualnim igralcem omogočila pravično nadomestilo za uporabo njihovih del in odpravo neenakopravnega položaja v primerjavi z drugimi izvajalci, so sporočili iz združenja.

Z akcijo želijo kolege in širšo javnost ozavestiti o lastnem obstoju ter obstoju Fie in kolektivne organizacije Aipa ter avdiovizualne igralce spodbuditi k skupnemu nastopu. Prav tako želijo opozoriti na moralne in ekonomske pravice, ki bi morale pripadati igralcem, ter javnost seznaniti s Pekinško pogodbo in prednostmi, ki bi jih, če bi jo Slovenija ratificirala, prinesla tako domačim kot tujim igralcem.

Akcija je zelo preprosta in namenoma populistična, sporočajo z društva. Igralci na pomen svojega dela opozarjajo z objavo sebkov na družbenih omrežjih Facebooku, Twitterju in Instagramu, na osebnih profilih ter profilih Zdusa in Fie.

Veljavna, ko jo ratificira 30 držav

Leta 2012 so se države članice Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (Wipo), ki deluje v okviru Združenih narodov, sestale v Pekingu in sestavile mednarodno konvencijo o moralnih in ekonomskih pravicah za izvajalce na filmu, televiziji in digitalnih avdiovizualnih medijih. Diplomatske konference se je udeležilo 155 držav članic Wipa, pri čemer je 122 držav podpisalo sklepno listino pogodbe, 48 držav pa tudi pogodbo samo. Pekinška pogodba je kljub temu zavezujoča šele, ko jo bo ratificiralo 30 držav podpisnic pogodbe. Doslej jo je ratificiralo 15 držav, Slovenija še ne, čeprav jo je podpisala leta 2013, so še sporočili iz združenja.

Akcija sovpada tudi s sprejemanjem nove avtorske zakonodaje na ravni EU. Eden izmed mejnikov bo majska seja odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve, na kateri bodo odločali o dopolnilih avdiovizualnih avtorjev. Ti predlagajo, da bi po zakonu države članice zagotovile, da avdiovizualni avtor, kadar je prenesel svojo pravico do dajanja na voljo javnosti na producenta, obdrži pravico do pravičnega nadomestila. Upravljanje te pravice pa se, če avtorjem na podlagi drugih kolektivnih sporazumov ali prostovoljnih sporazumov za kolektivno upravljanje še ni zagotovljeno nadomestilo, zaupa kolektivnim organizacijam, ki jih predstavljajo.

M. K.