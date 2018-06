Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Van Gogh je sliko naslikal v svojem formativnem obdobju, ko je bil star 29 let in je živel v bližini Haaga. Foto: Reuters Sliki so napovedovali izkupiček do pet milijonov evrov, a zaradi redkosti Van Goghovih del na trgu ni čudno, da je dosegla višjo ceno. Foto: Reuters Sorodne novice Van Goghove Sončnice venejo zaradi preobčutljivega rumenega pigmenta Vse težje je najti van Gogha za dražbo Dodaj v

Dražbena bitka Van Goghovo ceno dvignila na sedem milijonov

Zgodnja Van Goghova krajina prodana na dražbi

5. junij 2018 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zgodnja krajina nizozemskega slikarja Vincenta Van Gogha je bila na ponedeljkovi dražbi pariške avkcijske hiše Artcurial prodana za sedem milijonov evrov.

Sliko iz leta 1882, ki prikazuje ženske, kako na polju popravljajo mreže, je navdihnila pokrajina okrog Haaga na Nizozemskem. Po ostri tekmi, ki je hitro presegla pričakovano ceno (nekje med tremi in petimi milijoni), jo je kupil nek ameriški zbiratelj.

Slika Ženske, ki na polju popravljajo mreže, je bila prva Van Goghova slika, ki je v zadnjih dveh desetletjih prišla na dražbo v Franciji.

Platno je hkrati edina krajina iz tega obdobja van Goghove kariere; na njej so nekateri motivi - na primer vrane in težko ter oblačno nebo, ki so kasneje postali stalnice umetnikovega opusa. V pismu bratu Theu se je Vincent razpisal o tem, kakšen vtis so nanj naredile ženske na polju, ki so jim bele rute plapolale v vetru.

Na tržišču zmanjkuje novih Van Goghov

Kot je povedal Francis Briest iz dražbene hiše, je tako visoko ceno dosegla, ker se Van Goghova dela na tržišču pojavijo izjemno redko. "Danes so vsa ali v muzejih ali pa zasebnih zbirkah, zato so kupci za dela takšne kakovosti in pomena pripravljeni plačati več, kot so resnično vredna," je dodal.

Van Gogh je sliko naslikal v svojem formativnem obdobju, ko je bil star 29 let in je živel v bližini Haaga. Po besedah Bruna Jauberta iz avkcijske hiše so v njem vidne že vse značilnosti Van Goghovega slikarstva, še posebej njegova obravnava pokrajine. Dodal je, da gre za edino krajino, ki jo je Van Gogh ustvaril v tem obdobju.

Zadnje Van Goghovo delo, ki je bilo prodano na dražbi v Parizu, je bila slika Vrt v Auversu. Slika je bila sredi 90. let minulega stoletja prodana za 8,5 milijona evrov. Za najdražje van Goghovo delo sicer velja Portret dr. Gacheta, ki je bil leta 1990 na dražbi prodan za vrtoglavih 82,5 milijona evrov.

A. J.