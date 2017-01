Drevi filharmonija s koncertom v čast skladatelju Alojzu Ajdiču

Koncertni cikel Pogled naprej - pogled nazaj

6. januar 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Slovenski filharmoniji (SF) bo drevi koncert cikla Pogled nazaj – pogled naprej, ki ga bodo izvedli pod taktirko dirigenta Marka Hribernika, posvečen skladatelju Alojzu Ajdiču.

Skladatelja Alojza Ajdiča je življenjska pot peljala iz Fojnice prek Koprivnice in Maribora v Ljubljano. Na tamkajšnji Akademiji za glasbo je dokončal študija klarineta pri Mihi Gunzku in kompozicije pri Urošu Kreku. Med letoma 1973 in 1983 je bil ravnatelj Glasbene šole v Kranju. Dejaven je bil tudi znotraj Zveze društev glasbenih pedagogov Slovenije in Društva slovenskih skladateljev. Je prejemnik številnih nagrad, med katerimi izstopa Kozinova nagrada Društva slovenskih skladateljev leta 2009.

Njegova dela pogosto izvaja orkester Slovenske filharmonije (SF), pa tudi sicer so zaradi dostopnosti in razumljivosti pogosto prisotna na koncertnih odrih. Poleg nekaj zborovskih skladb in samospevov ter komornih del največji del njegovega opusa tvori simfonična glasba. Med deli za simfonični orkester najdemo tri simfonije, koncerte za klavir, violino in trobento, pa tudi slikovita dela s programsko vsebino, ki jo nakazujejo naslovi, kot so Vizija barv, Pričakovanja, Valovanja, Serenada.

Na nocojšnjem koncertu bo mogoče prisluhniti Oknu duše - prvemu stavku iz njegove Druge simfonije, ki je nastala leta 1992. Gre za močno osebnoizpovedno delo, ki ga je skladatelj posvetil svoji materi. Simfonija se je izvirno nadaljevala s stavki Večerna pesem, Veliki duh in Nekje v srcu. Skladatelj pa se je pozneje odločil med prvi in drugi stavek vriniti prej samostojno delo Fatamorgana iz leta 1984, ki pa je povsem skladno dopolnilo povedno celoto Druge simfonije. Na sporedu bo še novo Ajdičevo delo - Prebujenje.

Poleg Ajdičevih del bodo na koncertu zazvenela še dela Gustava Mahlerja in Witolda Lutoslawskega. Dela teh dveh ter Bohuslava Martina, Clauda Debussyja in Mauricea Ravela bodo vključena tudi v program drugih dveh koncertov cikla, podnaslovljenega Skladatelji in njihovi vzorniki. Na njih se bodo sicer poklonili še avstrijski skladateljici Johanni Doderer in Janezu Matičiču, ki so jima bili omenjeni skladatelji v navdih. Johanni Doderer se bodo poklonili s koncertom 10. februarja, Matičiču pa 21. aprila.

Po koncertu se obeta tudi pogovor z Ajdičem.

G. K.