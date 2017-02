Drevi koncert filharmonije in podelitev Škerjančevih nagrad

Nagrade ljubljanskega glasbenega konservatorija

6. februar 2017 ob 14:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana bo bližajoči se kulturni praznik počastil s koncertom hišnega simfoničnega orkestra in podelitvijo Škerjančevih nagrad, diplom in priznanj za leto 2016.

Priznanja, ki jih ljubljanska srednja glasbena in baletna šola že dve desetletji podeljujeta v spomin na skladatelja, dirigenta in pedagoga Lucijana Marijo Škerjanca, bodo za izjemne študijske uspehe prejeli izvajalka na kljunasti flavti Marjana Jocif iz razreda Mateje Bajt, flavtistka Meta Pirc iz razreda Nataše Paklar, violinistka Ana Sešek iz razreda Armina Seška, sopranistka Anea Mercedes Anžlovar iz razreda Tatjane Vasle, klarinetist Denis Fortunat iz razreda Andreja Zupana, saksofonist Andrej Omejc iz razreda Dejana Prešička in pianist Nace Slak iz razreda Tadeja Horvata.

Soloflavtistka v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija Milena Lipovšek in profesor na Akademiji za glasbo in solo klarinetist radijskih simfonikov Jože Kotar bosta za leto 2016 dobila Škerjančevo priznanje za izjemne zasluge pri umetniškem uveljavljanju šole, profesorji konservatorija Hermina Hudnik, Franc Rizmal in Dejan Prešiček pa Škerjančevo diplomo za izredne dosežke na področju glasbene pedagogike. Priznanja bodo podelili za leto 2016, ko so slovenske glasbene šole počastile 200-letnico javnega glasbenega šolstva.

Na koncertu bo simfonični orkester konservatorija skupaj z dijaki solisti izvedel Škerjančevo Svečano uverturo, Requiem za tri violončela Davida Popperja, Concertino za klarinet in orkester v Es-duru Carla Marie von Webra in Dvoržakovo osmo simfonijo. Dirigiral bo Slaven Kulenović, so sporočili s šole. Koncerta in podelitve nagrad se bo udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

G. K.