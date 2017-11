Drevi na TV SLO 1: Poklon Rodinu, očetu modernega kiparstva

100 let od smrti enega največjih umetnikov vseh časov

16. november 2017 ob 18:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

V petek bo minilo 100 let od smrti enega najznamenitejših umetnikov, francoskega mojstra kiparjenja Augusta Rodina. Ob tej obletnici si lahko drevi ob 23.30 na 1. programu TV Slovenija ogledate dokumentarni film Auguste Rodin - v kamen ujeto življenje.

Njegov umetniški opus je izjemen, poleg najbolj znanih Bronasta doba, Vrata pekla, Mislec, Poljub, Calaijski meščani, je ustvaril še na tisoče drugih kipov. Čeprav se je najbolj uveljavil ravno kot umetnik obdelave kamna, pa je ustvaril tudi nekaj tisoč risb in grafik, olj in akvarelov in, zanimivo, le eno litografijo.

Njegovo vodilo pri ustvarjanju je bilo, da je želel vdihniti življenje telesu. "Telo je odlitek, v katerem so sledi naših strasti." S svojo uporabo posameznih delov telesa kot ločenega umetniškega dela je kipe "osvobodil" tradicionalnega pojmovanja celote.

V ospredju antika in narava

Oče modernega kiparstva, začetnik impresionizma v kiparstvu, se je rodil leta 1840 v Parizu. Navdih za svoje prvo veliko kiparsko delo je dobil med potovanjem po Italiji leta 1875. Po letu 1890 so ga slavili kot kiparja, ki je kipom vrnil življenje. Njegova slava in avra nista nikoli usahnili, mladi kiparji so drli v njegov atelje, da bi srkali znanje od velikega umetnika. V srčiki njegovega bogatega opusa, ki ga vsaka generacija odkriva na novo, sta antični svet in narava. Sprva so njegovo kiparstvo zavračali, saj je odstopalo od takratnih praks, a iz leta v leto se je njegov ugled povečeval, in do leta 1900 je bil že svetovno znan umetnik, naročila je prejemal od številnih bogatašev z vsega sveta, v njegovi družib pa so se gibali najvidnejši intelektualci in umetniki njegove ere.

Kljub številnim aferam, ena od njegovih velikih ljubezni je bila Camille Claudel, je od leta 1864 živel z Rose Beuret, s katero se je poročil po 53 letih skupnega življenja. Njun zakon je trajal le dobrih štirinajst dni, saj je februarja 1917 Rose umrla, Auguste Rodin ji je sledil novembra istega leta.

Umetnik je Franciji zapustil svoj atelje in pravico do izdelave kipov iz svojih mavčnih dolitkov, za kar skrbi Rodinov muzej v Parizu, v katerem hranijo največjo zbirko kiparjevih del na svetu. Muzej so ustanovili že leta 1916, tri leta kasneje pa je muzej vrata odprl v stavbi Hôtel Biron, kjer je Rodin živel in ustvarjal. Muzej hrani več kot 6.000 kipov in 7.000 drugih del.

Ob 100. obletnici njegove smrti so v pariškem muzeju Grand Palais pripravili veliko razstavo Rodinovih del. Utrinke razstave, sestavljene iz treh delov (Rodin ekspresionist, Rodin eksperimentator in Posledice šoka po 1945). Utrinke si lahko ogledate v spodnji galeriji.

K. T.