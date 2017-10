Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! O duhovniškem in političnem delovanju Janeza Evangelista Kreka v dokumentarnem filmu spregovorijo številni strokovnjaki. Foto: Wikipedia Vizualna dopolnitev v filmu so posnetki krajev, povezanih s Krekovim življenjem. Foto: MMC RTV SLO Dokumentarec Revolucionar v talarju je režiral Jernej Kastelic. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Drevi na TVS 1 dokumentarec Revolucionar v talarju - Janez Evangelist Krek

Družbeno-zgodovinski vpogled v začetek 20. stoletja

8. oktober 2017 ob 16:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 22.45 bo na TVS 1 na ogled dokumentarec Revolucionar v talarju, ki nas bo popeljal skozi življenjsko zgodbo Janeza Evangelista Kreka, enega največjih narodnih buditeljev v razpadajoči Avstro-Ogrski.

Dokumentarni film Revolucionar v talarju režiserja in scenarista Jerneja Kastelca prikazuje življenje in delo Janeza Evangelista Kreka, enega največjih narodnih buditeljev v zgodovini slovenskega naroda. Prek njegovega vsestranskega delovanja film podaja tudi družbenozgodovinski vpogled v obdobje na začetku 20. stoletja, ki je Slovencem prineslo velike spremembe. To je obdobje, ko se v starajoči se avstro-ogrski monarhiji narodnobuditeljska zavest Slovencev vedno bolj krepi, vse do Majniške deklaracije leta 1917, ki je najbolj množična in enotna "osamosvojitvena akcija" Slovencev pred letom 1990.

To je tudi obdobje vedno slabših socialnih razmer in razslojevanja, ko nova kapitalistična družbena ureditev vzbuja vse več nezadovoljstva med delavci in kmeti. In to je tudi obdobje političnih bojev na Slovenskem, ki so začrtali smernice slovenske politične kulture vse do danes. Na vseh naštetih področjih je Krek zastavil vse svoje moči, da bi prispeval k izboljšanju socialnih, gospodarskih in duhovnokulturnih razmer svojih rojakov.

.

Vabljeni k ogledu nocoj na TVS 1 ob 22.45.



.

O Krekovem zasebnem življenju, duhovniškem in političnem delovanju, o boju za izboljšanje pravic delavcev in kmetov ter narodnem buditeljstvu v filmu spregovorijo številni strokovnjaki, in sicer Walter Lukan, Jože Ramovš, Stanko Granda, Franc Pfajfar, Jure Gašparič, Igor Grdina, Marjan Kokalj, Srečo Dragoš, Vlasta Stavbar, Irena Selišnik, Jurij Perovšek, Damir Globočnik, Janko Prunk, Bogdan Kolar, Janez Juhant, Petra Svoljšak in Miha Šimac.

Krekovo notranje življenje in doživljanje je prikazano v igrano-dokumentarnih prizorih na različnih lokacijah, upodobil pa ga je igralec Gregor Čušin. Kot statisti v filmu nastopijo še Viktor Boršnik, Jože Rogelj, Lucija Kastelic in Pavlina Kastelic.

Vizualna dopolnitev v filmu so posnetki krajev, povezanih s Krekovim življenjem (Sv. Gregor nad Sodražico, Komenda, Selca, Prtovč, Brezje, Sv. Jošt nad Kranjem, Ljubljana, Dunaj). Pri filmu, ki je nastal v okviru Dokumentarnega programa TV Slovenija, so sodelovali še: soscenarist Janez Juhant, snemalec in direktor fotografije Uroš Hočevar, kostumografinja Jerneja Jambrek, scenografinja Mojca Vilhar ter Robert Seršen, ki je poskrbel za zvokovno obdelavo.

G. K.