Drevi na TVS 2: Dan osvoboditve ali Laibach osvaja Severno Korejo

Glasbeni dokumentarec o gostovanju Laibach v Pjongjangu

6. januar 2018 ob 12:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skupina Laibach je avgusta leta 2015 gostovala v Severni Koreji, in sicer v okviru počastitve 70-letnice dneva osvoboditve, torej praznovanja konca japonske kolonialne nadvlade leta 1945. Ob tem je nastal dokumentarni film, naslovljen preprosto Dan osvoboditve, ki bo drevi na sporedu Televizije Slovenija 2.

Pravzaprav smo res šele v prvi petini stoletja, vendar je filozof Slavoj Žižek nastop zasedbe Laibach v Severni Koreji označil za "doslej najbolj fascinanten kulturni, ideološki in politični dogodek v 21. stoletju". Sicer pa je ta slovenska zasedba na gostovanju v Severni Koreji odigrala dva koncerta.

Ko Zahod ne razume ne enih ne drugih

Glasbeni dokumentarec z izvirnim naslovom Liberation Day podpisujeta režiser Ugis Olte iz Latvije in njegov norveški kolega Morten Traavik. In prav Traavik je tisti, ki je kot organizator in vodja odprave to avantgardno zasedbo odpeljal v Severno Korejo. Tamkajšnje partnerje je uspel prepričati z argumentom, da Laibacha, tako kot Severne Koreje, Zahod ne razume zares.

Ta latvijsko-norveška filmska naveza je tako dobila tudi edinstveno priložnost, da je lahko s kamerami sledila skupini in procesu postavljanja zgodovinskega koncerta v državi, ki je največkrat označena za najbolj izolirano državo na svetu, so zapisali slovenski koproducenti filma iz Staregare.

Takšno in drugačno masovno čaščenje

Dokumentarec vleče vzporednice med severnokorejskimi vojaškimi paradami in zahodnjaško obliko masovnih čaščenj: rockovskimi koncerti. "Potreba po tem, da si del ogromne množice, je zelo človeška," je v MMC-jevem intervjuju med drugim povedal Traavik. To je tudi del razloga, zakaj so Laibach tudi po toliko letih še vedno aktualni, je še izpostavil Norvežan.

Po prvem od obeh nastopov je Laibachovec Jani Novak svoje vtise za Televizijo Slovenija povzel z besedami: "Koncert je bil fenomenalen. Sestavili smo ga s težavo, tako zaradi raznih zapovedi in prepovedi kot zaradi tehničnih dejavnikov, a končni kompromis je bil sprejemljiv tako za nas kot za njih. Koncert smo zvozili in na koncu je bilo kar zanimivo."

Film Dan osvoboditve je nastal v produkciji VFS Films in Traavik.info. Poleg Staregare so kot koproducenti pri njem sodelovali še britanska založba Mute in Norsk Fjernsyn. Dokumentarec so finančno podprli še slovenski in latvijski filmski center, fundacija Culture Capital in norveški svet za umetnost.

S festivalov v kino, nato še na televizijo

Dokumentarec je bil premierno prikazan novembra leta 2016 na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma v Amsterdamu, zasedba pa je premiero pospremila še s koncertom. V začetku lanskega leta pa je bil tudi na sporedu slovenskih kinematografov.

Glasbeni dokumentarec Dan osvoboditve bo na sporedu Televizije Slovenija 2 drevi ob 20.05.

Laibachovec Jani Novak je o izkušnji v Severni Koreji spregovoril tudi v intervjuju v oddaji Profil, ki si jo lahko ogledate spodaj.

P. G.